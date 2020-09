LONČAR U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Ne znam da li ću ostati ministar! Grešio sam, ali ne greši samo onaj ko ne radi

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je u emisiji Usijanje, na Kurir televiziji, da u svetu ima nekoliko proizvođača koji su napravili vakcinu protiv korone, a koja se nalazi u trećoj fazi ispitivanja.

"To je regularna procedura koja mora da prođe da bi bilo ko registrovao vakcinu i smatrali je bezednom. Kod nas postoje pravila da bi registrovali neku vakcinu. Svaka vakcina mora da prođe minimum te tri faze ispitivanja, to važi i za EU i SAD. To je period kada date dobrovoljcima vakcinu i pratite njenu reakciju. Jedini lek koji trenutno postoji su maske, distanca i pranje ruku", izjavio je Lončar i dodao da to jedino sprečava širenje virusa.

"Kada se pojavi bezbedna vakcina koja ispunjava sve uslove da može da se registruje u našoj Agenciji za lekove tada ćemo izaći i reći ovo je bezbedna vakcina. Ako bude dve, tri, četiri vakcine... imaćemo ih sve. Pokušaćemo da nabavimo sve vakcine pa će moći ljudi da izaberu", rekao je on.

foto: Kurir

Lončar je rekao da se nisu ispunili uslovi da Srbija učestvuje u kliničkom ispitivanju kineske vakcine, jer ogroman broj podataka koji je trebalo da bude dostavljen Agenciji za lekove nije dostavljen na vreme.

"To nije zavisilo od nas, već od onih koji su trebalo da dostave te podatke. To su proizvođači", objasnio je on.

Ministar je rekao da će u najkraćem roku mogućem roku biti nabavljeno 10 do 12 skenera, za bolnice po Srbiji, a tender se očekuje naredne nedelje.

foto: Adria Media TV

Lončar je izrazio nadu da će za manje od godinu dana biti "useljen" novi Klinički centar Srbije i dodao da će to biti jedna od najboljih bolnica u regionu.

"Radimo trenutno 4 klinička centra. Niš je završen, Beograd za manje od godinu dana, kreće Novi Sad i ostaje nam Kragujevac da uradimo. Paralelno obnavljamo bolnice, domove zdravlja, sanitete... građani mogu to da vide", rekao je on.

Ministar zdravlja je naglasio da je svako jutro u Urgentnom centru i da pre nego što uđe u salu ima izveštaj šta se dešavalo iz svih medicinskih ustanova u Srbiji.

"Onda dođu na red ljudi koje saslušam sa nekim idejama ili problemima. Nema dana da nisam otišao na Urgentni i popričao sa ljudima koji su tu zaposleni, bilo da su oni servirke, spremači, vozači, lekari, profesori... nema razlike jer, po meni, to je osnov da bi imali pregled situacije u resoru koji vodite", objasnio je Lončar dodavši da se pravo stanje na terenu ne može znati samo na osnovu podataka u ministarstvu.

foto: Kurir

Lončar je rekao da se sastao pre nekoliko dana sa lekarima iz udruženja lekara "Udruženi protiv kovida", koji su pre oko dva meseca potpisali peticiju u kojoj su traženi provera rada i odgovornost Kriznog štaba. U javnosti se pojavila informacija da su neki načelnika od potpisnika peticije bili smenjeni, a Lončar kaže da je dogovor da se svaki slučaj preispita.

"Dogovor je da ti koji se navode da su smenjeni da dobijemo neki dokaz, da imamo rešenje. Mi smo se dogovorili da već od ponedeljka uradimo analizu da li je to tako ili nije. Ićićemo od slučaja do slučaja da vidimo da li je to tako", rekao je on i dodao da neće biti nikakvog revanšizma.

"Mi sada imamo mnogo važnijih problema, a to je korona oko koje treba zajednički da se borimo. Dostigli smo jedan rezultat koji nam priznaje i SZO. Nema potrebe da ga sada uništimo i pokvarimo, a da se prebacimo na neke druge stvari koje možemo u hodu da rešimo", objasnio je ministar.

foto: Kurir

Lončar je dodao da su članovi udruženja predložili ljude koji bi mogli da učestvuju u radu Kriznog štaba, dodavši da nema nikakav problem sa tim.

"Ne može ništa loše da bude ako vam neko ko je stručan da svoj predlog koji je obrazložen. Jedva čekam i to da vidim. Ja od prvog dana njih pitam za koje su mere? Da li da pojačamo nešto, da smanjimo... sve ostale stvari nisu toliko hitne", rekao je on.

foto: Kurir

Lončar kaže da ima splavova koji, uprkos ograničenju rada do 1 čas iza ponoći, rade do 4 ujutru i to u punom kapacitetu.

"Znate, to je bezobrazluk. Ali videćemo, i večeras i svako veče do pola dva biće zatvoreni svi! Možete da zamislite tu atmosferu u pola četiri ujutru? Svi su zagrljeni, znojavi, grle se, ljube i slično.. i koliko ćemo imati pozitivnih sa tih splavova? A onda će da kažu da država ne radi dobro i pitaju zašto imamo ovoliko pozitivnih i ljudi u bolnici. Pa, onaj drugi pik kad je bio to nam je odatle bilo, sa splavova, žurki, proslava...", rekao je on i dodao da u zatvorenom prostoru može da bude do 30 ljudi najviše.

"Može to nekome da se sviđa ili ne sviđa, to spasava naše živote i čuva zdravlje", naglasio je ministar.

Lončar je objasnio da su, prema analizama, ljudi mnogo odgovorniji do 1 sat zbog čega je i doneto ovakvo ograničenje.

foto: Kurir

Ministar kaže da deca u školama više poštuju mere prevencije nego odrasli, a da podaci o broju zaraženih nisu alarmantni.

Lončar je naglasio da odrasli sve manje poštuju preventivne mere.

"To stvarno nije dobro. Mediji mogu da utiču na to i svako opuštanje treba da alarmirate. I vi prođete pored autobusa, trolejbusa... i vidite koliko ljudi nema maske. Do sada je još bilo lepo vreme i otvoreni prozori, ali sad kad padne temperatura i krene sezonski grip šta biti sa onima koji ne nose masku? Nema opuštanja i ova situacije pokazala da kada se poštuju mere imamo situaciju pod kontrolom", rekao je Lončar i dodao da sve zavisi od nas.

Ministar je dodao da će život sa koronom biti minimalno do proleća ili početka leta, dodavši da su u mnogim zemljama brojke obolelih velike zato što građani ne poštuju pravila.

"Da nisu na vreme snimljeni i da nisu stavljeni pod nadzor, da smo ih pustili da se vide sa onima sa kojima su želeli da se vide... računajte, od tih 40 bilo bi zaraženo 400 a za par dana bi taj broj bio u hiljadama", objasnio je Lončar.

foto: Kurir

Ministar je objasnio da neki ljudi koji su preležali koronu pre mesec dana već nemaju antitela.

"Imate ljude koji su već po dva puta bili pozitivni, imali koronu, kliničku sliku i slično. Ljudi budite oprezni, ne valja ni jednom da se preleži a kamoli dva puta", rekao je ministar i dodao da ova bolest ostavlja trajne posledice.

On je rekao da po unutrašnjosti ima ljudi koji kažu da korona ne postoji i da "smo je izmislili mi ovde u Beogradu", zbog čega pokušavaju da prave svadbe i veselja po šatorima.

"Neki ljudi poveruju u zid tek kada glavom udare u njega", dodao je ministar.

foto: Kurir

Lončar je rekao da će svi lekari koji su počeli da rade u vreme vanrednog stanja dobiti stalni posao.

"Ne mogu da garantujem da će svako dobiti onu specijalizaciju koju želi, jer to nije realno. Ne možemo da im damo specijalizaciju ako trenutno imamo viška u toj oblasti", objasnio je ministar.

On je dodao da nam najviše nedostaju anesteziolozi, radiolozi, pedijatri i hirurzi.

Lončar je rekao da ne zna da li će biti opet ministar zdravlja.

"Nismo razgovarali na tu temu, ne volim da pričam ako bi bilo i šta bi bilo. Zna se ko o tome odlučuje. Ja sam hirurg na Urgentnom centru, radiću kao što radim svaki dan, samo ću malo više operisati", kaže Lončar i dodaje da mu je radna knjižica i dalje u toj ustanovi.

foto: Kurir

On je dodao da je njegov život hirurgija i da ne bi mogao bez toga.

Na pitanje da li bi u protekle četiri godine, otkako je ministar, imao nešto sebi da zameri on kaže da "ima dosta toga".

"Dosta sam grešaka napravio, dosta pogrešnih poteza a jednostavno svaki čovek koji radi, mislim da greši. Ali to ne vidite odmah, već posle nekog vremena. Ja ne krijem da sam grešio i da ću sigurno dalje grešiti. Jer ne greši samo onaj ko ne radi ništa. Grešio sam oko izbora kadrova, malo je nekih kvalitetnih ljudi koji mogu da zadovolje kada ih angažujete. Drugo, kada neke ljude stavite na neko mesto oni posle par meseci uđu u drugu dimenziju i pomisle da su bitni. Tek kada nekom date funkciju, vidite o čemu se radi", objasnio je ministar i dodao da je bitno primetiti greške i što pre ih ispraviti.

Lončar je dodao da je u politiku ušao da bi je isterao iz zdravstva, rekavši da otkako je ministar ni jedna bolnica nije forsirana u odnosu na druge.

(Kurir.rs)

Kurir