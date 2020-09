PUNOM PAROM NIČE NOVI MOST NA SAVI: Od Šapca do Beograda za 40 minuta (FOTO)

Gradnja mosta na Savi, deonice u okviru puta Ruma- Šabac-Loznica, ide punom parom, a ekipa Kurira je prva obišla ovo gradilište. Pomenuti put će biti nastavak Fruškogorskog koridora Novi Sad - Ruma i kada sve bude završeno, za oko pet godina, građani će od Novog Sada do granice sa BiH kod Loznice stizati za sat vremena.

foto: Tamara Trajković

Put Ruma - Šabac- Loznica sastoji se iz tri deonice: auto-put (punog profila) Ruma-Šabac, most na Savi, te brza saobraćajnica Šabac-Loznica. Iako je most na Savi druga deonica, kao najzahtevniji u ovom poduhvatu prvi se gradi. Most će biti na 26 stubova, ukupne dužine 1,33 km, širine 23 m i planirani završetak gradnje je proleće 2023. U toku je postavljanje nasipa na Savi, s rumske strane, odakle će se pobijati šipovi u reku, dok se sa šabačke strane šipovi u Savu pobijaju s broda. Sa šabačke strane je zbog ovog projekta niklo celo malo naselje - barake za radnike, upravna zgrada, menza, a uskoro će biti postavljena i laboratorija.

Aleksandar Senić, direktor Sektora za upravljanje izgradnjom u JP „Koridori Srbije“, kaže da će, kada put bude gotov, građani moći od Šapca do Beograda da stignu za 40 minuta.

foto: Tamara Trajković

- Auto-put i brza saobraćajnica Ruma - Šabac - Loznica zapravo je nastavak Fruškogorskog koridora. Izgradnjom ovih deonica putnici će od Novog Sada do Loznice, tačnije do granice sa Bosnom i Hercegovinom, moći da stignu za sat vremena. Takođe, putovanje od Šapca do Beograda trajaće 40 minuta. Svakako najznačajniji objekat na ovoj saobraćajnici jeste most preko Save, ukupne dužine 1.327 metara, koji će biti fundiran na 371 šipu i konstruisan na ukupno 26 stubova - kazao je Senić za Kurir.

foto: Tamara Trajković

Vrednost izgradnje mosta preko Save je 73 miliona evra, a procenjena vrednost puta Ruma - Šabac - Loznica, ukupne dužine 77,05 km, iznosi 467,5 miliona evra.

Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisan je 19. novembra 2019. sa azerbejdžanskom kompanijom. Na sednici Vlade pre nekoliko dana usvojen je ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora sa kineskom kompanijom CRBC, vredan 606 miliona evra.

NIKOLA KARADŽIĆ: Izgradnja tunela ispod Fruške gore foto: Tamara Trajković Nikola Karadžić, šef navedenog projekta, kaže da ih čeka izgradnja najdužeg tunela u Srbiji: - To je tunel od 3,5 km ispod Fruške gore, a u okviru Fruškogorskog koridora. Onda ceo taj koridor izlazi na BiH. Sve će biti gotovo za otprilike pet godina.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Tamara Trajković

Kurir