DOKTOR MASERATI NAPRAVIO ŠOU U JUTARNJEM: Maska, distanca i 7. božja zapovest! Preljuba je tempirana korona bomba!

BEOGRAD - Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Goran Belojević jutros je imao još jedan upečatljiv nastup na televiziji.

Gostujući u jutarnjem programu TV Happy on je govoreći o kovidu 19 rekao da je "preljuba tempirana bomba za širenje virusa". On je jutros upoređivao boks i borbu sa koronom a potom rekao i da je velika nepoznanica kako će reagovati vakcinisani protiv gripa. On je preporučio da je dobro da se vakcinišu stariji i plućni bolesnici jer je veća verovatnoća da bi njih mogao da ubije grip nego korona.

foto: TV HAPPY Printscreen

On je druženje i preljubu označio kao najopasnije faktore za širenje virusa korone!

- Ima jedna stvar koju niko ne pominje, a to je sedma božja zapovest koja glasi "ne čini preljubu" - rekao je dr Belojević, gostujući na televiziji. Na pitanje voditelja Milomira Marića kave to veze ima sa koronom, profesor je naglasio da je preljuba "tempirana bomba" za širenje korona virusa i savetovao da se treba "držati svog partnera".

- Nije ovde reč o moralu, ovde je reč o životu - poručio je dr Belojević.

On je rekao da je čovek koji ima ljubavnicu kao opasan minama koje mogu da eksplodiraju. Profesor je dodao i da mu nije jasno zašto Krizni štab ne pominje i preljubu kao jednu od opasnosti zaražavanja koronom.

foto: TV HAPPY Printscreen

- To je stopostotno zaražavanje, jer tu su ljudi malo življi... Držite se svog... - kaže dr Beljević.

Marić se na to našalio da je onda u najvećoj opasnosti general Simić, na šta mu profesor odgovorio: "Mislim da da".

Podsetimo, profesor Belojević je nadimak Dr Maserati zaradio gostujući na televiziji pre nekoliko meseci kada je rekao sledeće: Recimo, ja jutros kada sam krenuo ovde kod vas, pošto mi je "maserati" na popravci, onda sam krenuo svojim puntom srpskim i pritom sam nosio masku...

(Kurir.rs/TV Happy)

