SAVET SE OPET OGRAĐUJE OD JELISAVETE VASILIĆ: Njeni stavovi nisu i stavovi Saveta za borbu protiv korupcije

Savet za borbu protiv korupcije ponovo se ograđuje i pere ruke od članice tog tela Jelisavete Vasilić, ističući još jednom da njeni javni istupi nisu i stavovi tog tela. Savet je, naime, saopštenjem reagovao na soliranje Vasilićeve, koja, podsetimo, prethodnih meseci u javnosti iznosi neutemeljene i proizvoljne optužbe na račun državnog vrha i domaće kompanije Telekom. Ovoga puta Savet je morao da reaguje na njene optužbe na račun brata predsednika Srbije Andreja Vučića, kao i premijerke Ane Brnabić i njenog brata.

Obmanula javnost

Vasilić je nedavno izjavila da Savet prikuplja dokumentaciju da dokaže da je Andrej Vučić vlasnik zemljišta u Vojvodini. Međutim, Savet u saopštenju demantuje svoju članicu, naglašavajući da nikada nije naveo da poseduje bilo kakve dokaze o tome. - Savet svoje izveštaje temelji isključivo na zvaničnim dokumentima i podacima... U svojim izveštajima Savet se nije bavio gospodinom Andrejem Vučićem niti je o njemu prikupljao podatke u svom dosadašnjem radu - navodi se u saopštenju Saveta.

Na molbu predsednice Vlade da Savet za borbu protiv korupcije "iznese dokaze da je gospodin Andrej Vučić vlasnik zemljišta u Vojvodini, Savet naglašava da to nikada nije izjavio i da nikada nije naveo da poseduje bilo kakve dokaze o tome". - To isto nije učinila ni gospođa Vasilić, član Saveta. Za izjave građana koji se obraćaju Savetu, Savet nije odgovoran niti obavezan da ih proverava niti za to ima kapacitete. Savet svoje izveštaje temelji iskljucivo na zvaničnim dokumentima i podacima - ističe se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.

Nije prvi put

Vasilić je solirala i kada je govorila o sumnjama u sukob interesa u slučaju premijerke i njenog brata, odnosno firme "Aseko" u kojoj radi. Savet je u saopštenju naglasio da nije nadležan za utvrđivanje sukoba intersa. Ovo nije prvi put da Jelisaveta Vasilić zloupotrebljava članstvo u Savetu za borbu protiv korupcije. Ona to uporno čini i u slučaju Telekoma, presuđujući unapred, braneći interese konkurencije i prećutkujući krucijalnu stvar - da to nije zvaničan stav Saveta. Vasilićeva je, inače, prethodnih meseci u javnosti otvoreno zastupala stavove Junajted grupe, firme Dragana Šolaka koja je na tržištu konkurent Telekomu.

Razlog za takvo postupanje Vasilićeve možda leži u činjenici da njena ćerka ima emisiju na jednoj od televizija Junajted grupe, pa se otvoreno može postaviti pitanje da li je članica Saveta zbog toga u sukobu interesa. Vasilićeva je, takođe, i u slučaju poslovne saradnje između Telekoma i Vajrles medije iznela niz potpuno neutemeljenih optužbi, pa je potpredsednik Saveta Miroslav Milićević morao da se pravda da su njeni medijski istupi zapravo iznošenje njenih ličnih ocena. On je nedavno priznao da „nije uobičajeno da članovi Saveta istupaju izvan Saveta o temama o kojima Savet nije zauzeo stav".

