POČINJE VAKCINACIJA PROTIV GRIPA: Vakcina besplatna za sve dok traju zalihe

Više od 500.000 vakcina protiv sezonskog gripa ove godine biće besplatno za sve građane Srbije koji žele da ih prime, a sve što je potrebno je pozvati svog izabranog lekara i zakazati termin u domovima zdravlja.

Sudar virusa

Vakcinacija će se, međutim, sprovoditi prema prioritetima, tako da, pored zdravstvenih radnika, pravo da prvi dođu po dozu cepiva imaju hronični bolesnici, stariji od 65 godina i trudnice. Budući da je ove godine država nabavila duplo više vakcina protiv gripa nego lane, očekuje se da će besplatnih doza biti dovoljno i za sve građane koji žele da se vakcinišu a nisu u nekoj od prioritetnih grupa, tako da neće morati da cepivo sami nabavljaju i plaćaju u apotekama.

A lekari već mesecima apeluju da je ove godine, zbog epidemije koronavirusa, vakcinacija protiv sezonskog gripa posebno važna kako ne bi došlo do sudara ove dve bolesti. - Vakcina od gripa ne štiti od kovida 19, ali je važno da ne dođe do sudara te dve bolesti. U literaturi dosad nije zabeležen nijedan smrtni slučaj vakcinisanih, iako i oni mogu da obole, ali od lakše forme gripa, bez komplikacija. Lekar vrlo teško može da razlikuje simptome sezonskog gripa i koronavirusa jer su identični, i zato je važno da se što više ljudi vakciniše kako bi se rasteretio zdravstveni sistem i da ne bi došlo do komplikacija i obolevanja od obe bolesti - istakao je za Kurir infektolog prof. dr Žarko Ranković.

Dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje „Batut“, takođe ističe značaj vakcinacije zbog trenutne epidemiološke situacije sa kovidom. - Vakcine će već od sutra biti u svim domovima zdravlja i pozivamo sve ciljne populacione grupe, kao što su hronični bolesnici, pacijenti sa šećerom, gojazni, onkološki pacijenti i bubrežni bolesnici, da dođu da se vakcinišu. Vakcina je obezbeđena i za sve zdravstvene radnike i stariju populaciju i sve one kojima je imunitet na neki način oslabljen. Vakcina će biti dovoljno za sve i nema potrebe da ih neko kupuje u apotekama, već da dođe kod svog izabranog lekara, koji će proceniti rizike i potrebu za vakcinacijom - rekla je Jovanovićeva za Kurir.

Odlazak u DZ bezbedan

Iz Ministarstva zdravlja poručuju da vakcinacija u Srbiji počinje sutra, kako je i planirano, a distribucija vakcina u zdravstvene ustanove već je počela. - Trenutna epidemiološka situacija je stabilna i odlazak u zdravstvene ustanove u ovom trenutku ne predstavlja veliki epidemiološki rizik po ljude koji bi da se vakcinišu - rekli su za Kurir u Ministarstvu zdravlja.

Ako nestane u DZ Cepivo u apoteci do 1.300 dinara Kako Kurir saznaje, i većina privatnih apoteka će nabavljati vakcine od sezonskog gripa, ali tek sredinom oktobra, kad se završi distribucija cepiva u državne zdravstvene ustanove. Prethodnih godina cene vakcina u apotekama su se kretale od 1.100 do 1.300 dinara, a najverovatnije će i ove godine reč biti o Pasterovoj vakcini.

Ko mora da je primi Za zdravstvene radnike vakcinacija protiv sezonskog gripa je obavezna Posebno je preporučena za lica starija od 65 godina, hronične bolesnike i pacijente sa udruženim bolestima, gojazne i trudnice Moguće nuspojave su pojava blage temperature i blagih simptoma prehlade u trajanju od nekoliko dana

Kako do vakcine Pozovite svog izabranog lekara Zakažite termin za vakcinaciju U dogovorenom terminu dođite u svoj dom zdravlja kako biste primili cepivo

Kurir / Jelena Pronić

Foto: Shutterstock

Kurir