KORONA ĆE PODIĆI CENU POLOVNIH AUTOMOBILA? Vozila preplavila auto placeve, kupci imaju veliki izbor

Nakon izbijanja pandemije koronavirusa uvoz polovnjaka je opao, a poznavaoci tržišta polovnih automobila u Srbiji upozoravaju da bi jesenji talas korone mogao da donese i povećanje cena korišćenih automobila. Velika količina automobila kupuje se preko specijalizovanih auto-sajtova, odnosno od privatnih lica, a delom i sa auto placeva.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvom polugođu ove godine je uvezeno za 30 odsto manje polovnih automobila nego u istom periodu 2019, tako da su i naši auto-placevi prilično ispražnjeni. Slična situacija je i na evropskom tržištu, gde su cene polovnjaka već povećane.

foto: Shutterstock

Nema se para za novo

U Evropi je sada tražnja za polovnim automobilima veća od ponude, jer se mnogo Evropljana, zbog srezanih finansija, radije odlučuje za polovne nego za nove automobile. Takođe, mnogi koji su ranije uglavnom koristili javni prevoz sada se, usled straha od širenja zaraze, odlučuju da kupe stariji polovni automobil.

foto: Zorana Jevtić

Ovo za Potrošač Kurira potvrđuje i Miloš Petrović, predsednik Srpske asocijacije uvoznika novih automobila i delova.

- Na evropskom tržištu su poskupeli polovnjaci zbog pandemije. To povećanje ide od 1.500 do 2.000 evra, u zavisnosti od modela - izjavio je Petrović za Kurir.

foto: Printscreen

Potražnja ne jenjava

On očekuje da će se to poskupljenje preliti i na srpsko tržište, mada se, kako dodaje, do sada cene polovnjaka kod nas nisu bitnije promenile u odnosu na period pre korone, iako se očekivalo da će pasti.

Inače, u martu i aprilu prodaja polovnih automobila gotovo da je stala, ali se nakon ukidanja vanrednog stanja ona vratila na nivo pre epidemije.

- U toku maja i juna potražnja se vratila na nivo kao prošle godine. Cene se kod nas do sada nisu bitnije menjale, ali je na evropskom tržištu primećen rast cena polovnjaka, pa očekujemo da će se to dogoditi i kod nas - ocenio je za Potrošač Kurira Branislav Grković, menadžer sajta specijalizovanog za prodaju polovnih automobila.

foto: Shutterstock

Inače, Srbija najviše vozila uvozi iz Nemačke, a zatim Francuske, Švajcarske, Italije i Češke, tako da su najprodavaniji polovni automobili marke „folksvagen“, „fijat“, „audi“, BMW, „škoda“, „dačija“, „opel“ i „pežo“, a aktuelne cene ovih polovnjaka možete pogledati i u oglasniku Sasomange.

Najtraženiji polovnjaci u Srbiji Modeli Cena u evrima folksvagen golf 1.500-18.599 fijat punto 1.299-5.400 audi A4 2.200-30.900 BMW serija 3 1.600-32.990 BMW serija5 2.900-48.555 škoda oktavija 1.850-13.999 škoda fabija 1.490-7.300 dačija sandero 3.400-10.265 opel astra 1.400-13.000 pežo 307 1.350-4.700 * Podaci sa oglasnika Sasomange

Kurir / Kristina Lučić

Foto: Zorana Jevtić

