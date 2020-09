OPREZ ZA SVE KOJI SU PRELEŽALI KOVID! Pacijenti koji su pobedili koronu, imaće težu kliničku sliku s gripom

Ako ste preležali koronavirus i od njega se uspešno oporavili, zbog oslabljenog imuniteta, velika je verovatnoća da će vas pre nego druge zakačiti i sezonski grip i druge infekcije. Sagovornici Kurira upozoravaju da pacijente s najslabijim imunitetom, naročito one koji su zaraženi kovidom 19, može zadesiti i teška klinička slika, te je preporuka da se na vreme vakcinišu protiv gripa pa će, i ako se zaraze, izbeći teže posledice.

foto: Zorana Jevtić

Epidemiolog Predrag Kon ističe da su vakcine protiv gripa, koje su nedavno stigle u Srbiju, namenjene starijima od tri godine i da je preporuka da se rizičan deo stanovništva vakciniše.

- Imamo situaciju da kovid obara limfocite i organizam koji je pretrpeo koronu osetljiviji je na grip i ostale infekcije, ali je jasno da je taj rizik i postoji ozbiljna preporuka Svetske zdravstvene organizacije da se ne treba šaliti s virusom - upozorava Kon.

Dr Ljiljana Timotijević, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu, za Kurir kaže da građani treba da se vakcinišu, jer u slučaju da dođe do infekcije virusom gripa, njihova klinička slika će biti mnogo blaža nego ako se nisu vakcinisali.

- Ako se vakcinišu, neće biti ponovo ataka na imunitet, kao što je bilo s koronavirusom. Kod pacijenata koji su preležali koronu pretpostavka je i očekivano je da će biti teža klinička slika, da će među njima biti potencijalno veći broj onih koji će reagovati infekcijom na kontakt s virusom gripa - naglašava dr Timotijević i dodaje:

- Kod onih koji su preležali koronu i imaju bolesti pluća ili ih nisu imali očekivano je da je njihov imunitet oslabljen i da su u velikom riziku od obolevanja od sezonskog gripa.

foto: Zorana Jevtić

Dr Dubravka Salemović, infektolog Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, podseća da svaka virusna infekcija može da ostavi posledice i da su pacijenti koji su preležali koronu skloniji infekciji, virusnoj ili bakterijskoj.

- Opada im nivo limfocita, ne odnosi se to samo na kovid 19 nego na sve virusne infekcije koje troše imuni sistem. Kad padaju limfociti, pada i CD4 (pomoćnički T limfociti pomažu B ćelijama da stvaraju antitela i fagocitima da ubijaju mikroorganizme, prim. nov.) i CD8 (citoksični limfociti, koji ubijaju ćelije u kojima se nalaze intracelularni mikroorganizmi, prim. nov.). Pitanje je koliko dugo kod koronavirusa traje postinfektivni sindrom, period u kojem su oni osetljiviji i mogu da dobiju ponovo neku drugu virusnu infekciju. Ne mora to biti grip, to može biti i neka druga virusna infekcija, tome su podložni zbog pada ćelijskog imuniteta. To je nešto što smo i ranije viđali, deca obolela od ovčijih boginja, pa dobiju šarlah - podvlači dr Salemović.

Ko treba da se vakciniše protiv gripa - starije osobe - hronični bolesnici - dijabetičari - pacijenti koji imaju visok pritisak Saveti lekara za podizanje imuniteta i zaštitu od virusa - raznovrsna i zdrava ishrana - fizička aktivnost - odmaranje - fizička distanca - nošenje maski - učestalo pranje ruku - provetravanje prostorija

Korona - simptomi Česti - temperatura viša od 37,8 stepeni - uporni suvi kašalj - gubitak čula mirisa i/ili čula ukusa Retki - umor, bolovi, upala grla - glavobolja i otežano disanje - dijareja, curenje iz nosa ili zapušen nos Prehlada - simptomi Česti - kijanje - bolovi u mišićima - curenje iz nosa ili zapušen nos - bolovi u grlu - blagi kašalj - umor Retki - groznica ili glavobolja - nema dijareje kod prehlade Grip - simptomi Česti - temperatura - umor - suvi kašalj - bol i glavobolja - curenje iz nosa ili zapušen nos - otežano disanje Retki - upala grla - dijareja (kod dece) * Podaci Nacionalne zdravstvene službe u Engleskoj, preneo Gardijan

Brojke 200.000 vakcina protiv gripa pravi "Torlak" 344.000 doza stiže iz uvoza

Foto/Source:Zorana Jevtić / Kristina Vasković

Kurir