OD SUTRA PUTUJETE NA SOPSTVENI RIZIK: Da li je ovo KRAJ turističkih putovanja! Putnici, obratite PAŽNJU NA sitna slova!

Turističkim agencijama koje organizuju putovanja, a kojih ima više od 400 u Srbiji, danas ističu garancije putovanja, pa iako im zasad, kako je najavio ministar turizma Rasim Ljajić, neće biti oduzimane licence, građani koji od danas potpišu ugovor sa agencijom putuju na sopstvenu odgovornost!

Brojne agencije u Srbiji našle su se u velikom problemu jer im garancije za putovanja ističu danas, što automatski znači i gubitak dozvole za rad. Da bi obnovili dozvolu, moraju da imaju garanciju koja se vadi ili kao polisa osiguranja ili kao bankarska garancija. Međutim, osiguravajuće kuće, kako su saopštile agencijama, ne žele to više da im daju jer su previše rizične ove godine.

Ipak, Rasim Ljajić, ministar turizma, kaže za Kurir da licence narednih nedelju dana neće biti oduzimane.

- Nećemo oduzimati licence, jer se nadamo da ćemo u narednih nedelju do deset dana da nađemo neko rešenje sa osiguravačima ili bankama. Ne očekujem sklapanje novih aranžmana u tom periodu. Letnja sezona je završena i interesovanja za to nema ni kod putnika - kaže Ljajić.

On dodaje da su se predstavnici tog ministarstva juče sastali sa Udruženjem banaka Srbije (UBS).

- Predstavnici UBS dostaviće do kraja ove nedelje predlog procedure za eventualno aktiviranje bankarskih garancija. Takav model garancija nikad nije korišćen u praksi, iako je predviđen Zakonom o turizmu - rekao je Ljajić i dodao da će ministarstvo posredovati i između osiguravajućih kuća i turističkih agencija:

- Neuobičajeno je da osiguravajuće kuće tri dana pre isteka roka važenja aktuelnih licenci obaveste agencije da neće pružati tu vrstu usluge, pravdajući to velikim stepenom rizika.

To što su agencije ostale bez garancija, ali ne i licence, praktično znači da će agencije i posle 1. oktobra teoretski moći da organizuju putovanja, ali putnik ne može biti siguran da će mu, ukoliko je nezadovoljan, biti vraćene pare.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA), kaže za Kurir da pregovori sa osiguravačima i dalje traju i da se nadaju da će ih ubediti da agencijama produže važenje polisa osiguranja za još tri meseca, do nove godine.

- Više od 400 agencija je izgubilo garanciju, a to je nekoliko hiljada zaposlenih. Ukoliko se ne nađe neko rešenje u narednih pet-šest dana, biće ozbiljan protest turističkih radnika - kaže Seničić i naglašava da su svi putnici koji su do 1. oktobra uplatili aranžmane pokriveni garancijom putovanja.

Miloš Jovović, direktor agencije „Travelland“: Hvala ministarstvu i inspekcijama, a posebno putnicima na razumevanju

Iako su osiguravajuće kuće i banke odbile da izdaju polise osiguranja i bankarske garancije za većinu turističkih agencija ove godine zbog velikog rizika, to nije slučaj sa agencijom „Travelland“. Direktor ove agencije Miloš Jovović kaže za Kurir da njegova banka želi da mu izda bankarsku garanciju. Jovović dodaje da je komunikacija sa nadležnim ministarstvom i Turističkom inspekcijom stalna, u cilju iznalaženja najboljeg rešenja za putnike i agencije.

Miloš Jovović foto: Privatna arhiva

- Moja matična banka bez problema hoće da mi izda bankarsku garanciju, a nudio sam i da položim depozit, zato što mi je agencija likvidna, imamo dugogodišnje iskustvo i puno putnika koji nam veruju. Uputili su me u Turističku inspekciju kako bi nam dali uputstva kako sve to da odradimo po zakonu. Inspekcija je zatečena i trenutno nema uputstva, ali se nadam da će nadležni uskoro imati preporuke kako da ostvarim svoje zakonsko pravo i nađem rešenje za svoje putnike. Želim da spasem agenciju i svoje putnike i da nastavimo najnormalnije da funkcionišemo kad već imamo mogućnosti za to - navodi Jovović.