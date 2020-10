SLIKA ZA VEČNOST! KOLIKO LEGENDI VIDITE: Otkrivamo gde je nastala čuvena fotografija koja kruži Srbijom!

Kultna fotografija na kojoj se nalaze pokojni Milorad Mandić Manda i Nebojša Glogovac sa svojim kolegama Nenadom Jezdićem, Slobodanom Bodom Ninkovićem i ostalim kolegama ovih dana pravi je hit na društvenim mrežama i portalima. Videlo ju je više od milion ljudi za svega nekoliko dana. Međutim, gotovo niko nije napisao gde je i kako ona nastala.

Naime, tokom snimanja serije „Moj rođak sa sela“, selo Borač kod Knića, Kragujevac i okolina bile su glavne lokacije za snimanje serije.

Kragujevački ugostitelj Milutin Rašković često je bio domaćin glumačkih legendi.

Otuda je logično da su se ovde hranili, ali neretko i do jutra „obrazovali“ do jutra uz čašicu i priče… U to vreme nastale su i kultne fotografije, kojima se danas divi Srbija.

(Kurir.rs/)

Kurir