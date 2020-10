ŠOK ZA TURISTIČKE AGENCIJE: Možemo da radimo, ali nemamo šta, rešava se sudbina svakog zaposlenog u turizmu

Turističke agencije u Srbiji od 1. oktobra ne prodaju aranžmane, osiguravajuće kuće odbile su da ih osiguraju. Odluka Ministarstva je da se agencijama ne oduzimaju licence, a svi u turizmu čekaju ponedeljak i konačni rasplet situacije.

Saradnje sa osiguravajućim kućama de fakto nema, a kako su iz Udruženja turističkih agencija Srbije rekli, na "njihovo veliko iznenađenje, na sajtu MTT su osvanule dve vrlo zbunjujuće objave".

Najpre je 29. 09. objavljeno obaveštenje putnicima da od 01. oktobra 2020. godine, prilikom kupovine novog turističkog putovanja, kao i prilikom ugovaranja zamenskog putovanja, obrate pažnju da li turistička agencija organizator turističkog putovanja poseduje licencu i propisanu garanciju putovanja.

Upozoreni putnici, ne i agencije

"Ministarstvo po čijim propisima i radimo, je uprkos ponašanju osiguravajućih kuća i otkazom garancija koje su stupile na snagu 30.09. umesto zauzimanja stava rešenja, kao i toga da bude posrednik između osiguravača i nas turističkih agencija, najpre našlo za shodno da upozori putnike", kažu iz Udruženja turističkih agencija.

Sledećeg dana ministar Rasim Ljajić izjavljuje da su predstavnici MTT sa Udruženjem banaka Srbije održali sastanak po pitanju bankarskih garancija i da se rešenje traži.

Naglasio je da Ministarstvo neće oduzimati licence agencijama jer očekuje da se problem reši u narednih 7 – 10 dana, jer je letnja turistička sezona završena i ne očekuje se sklapanje novih turističkih aranžmana u tom periodu.

"Znači možemo da radimo ali nemamo šta. Neke od naših članica više nemaju pristup garancijama na sajtu svojih osiguravača", kažu iz ovog Udruženja za B92.

Polise poskupele osam puta

Od trenutka stupanja na snagu novog pravilnika, u januaru 2020. godine, polise su, kako tvrde, "poskupele osam puta".

"Veliki broj agencija je polise koje su u proseku koštale 8.000 evra, platio u punom iznosu da bi se sada našle u situaciji da polise neće ni njima biti produžene. Ovo što osiguravajuće kuće pričaju je samo taktika da nas opet izreketiraju i uzmu veliki novac. Kakav su rizik imali od 15. marta do 30. septembra? Neka agencijama koje nisu radile vrate uplaćen novac, jer smo bili u vanrednom stanju, dok je i dalje na snazi zabrana za ulaska u EU i većinu zemalja u svetu", objašnjavaju iz UTAS-a.

Ono što, kako kažu, pokušavaju da izdejstvuju jeste da uz neophodnu podršku države "nađu rešenje i spas od agresivne politike osiguravajućih kuća i bahat stav i čin kojim se stavljaju iznad države i zakona bez ikakvog razmatranja posledica svog delovanja".

"Po pitanju osiguranja zalažemo se za prelazak na sistem individualnog osiguranja putnika, a pre svega tražimo od Ministarstva da ukine, tj. da izmeni važeći Pravilnik, koji bankarske garancije (koje su odbijene) podrazumeva kao zamenu za osiguranje. U ovoj neizvesnoj situaciji punoj oprečnih informacija i šokantnih zvaničnih izjava, svakako nikome u turizmu nije dobro", dodali su.

Kako su istakli "neće mirno čekati ponedeljak" ili bilo koji datum najavljenog saopštenja ministra, već će pisati dopise, obratiti se nadležnim institucijama, "jer izgovor da vlada nije formirana ne znači ništa u situaciji bez presedana u njihovoj struci, kada se rešava sudbina svakog zaposlenog u turizmu".

Gordana Prodić, predsednica Upravnog odbora ANTAS, navodi da je još početkom septembra apelovala na nadležne da reaguju pravovremeno, ali da se to nije dogodilo.

- Ispred udruženja ANTAS 4. 09. šaljem dopis Ministarstvu da se mora pod hitno postojeći pravilnik promeniti, odnosno staviti van snage pošto ćemo doći u problem 1. oktobra - navodi Prodić i dodaje. Ministarstvo me poziva 15. 09. na sastanak. Objašnjavaju da pravilnik ne mogu da promene zbog tehničke vlade i smatraju da ćemo dobiti 1.10. polise od insolventnosti. Dana 21.10 šaljem dopis ministarstvu da smo dobili informaciju od osiguravajućih kuća da neće izdavati nove polise, kao ni aneks na postojeće i da nam daju instrukcije šta dalje. Do današmjeg dana odgovor nismo dobili. Po objavi 29. 09.na sajtu ministarstva - obaveštenje putnicima da proveravaju da li agencija ima polise od insolventnosti, poslala sam u 16h dopis ministatrstvu da su nam ukinuli pravo na rad i time povredili Ustav i da nam daju instrukcije šta dalje - kaže za Kurir predsednica UO ANTAS i dodaje da odgovora nema do dana današnjeg.

