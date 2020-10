DEKLARACIJE: Konačno zabranjena posna hrana iz masnog kazana

U Srbiji su prvi put definisani uslovi i način korišćenja oznake "posno" na prehrambenim proizvodima, a dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane preciznije je određeno i korišćenje oznake koja se odnosi na hranu bez glutena, kao i obaveza isticanja porekla glavnog sastojka proizvoda.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ističe za Kurir da su novinom u dopunama tog pravilnika otklonjene mnoge nedoumice o navođenju oznake "posno", a sve u cilju veće sigurnosti potrošača i postojanosti proizvođača hrane.

- Suština je da se potrošači ne dovode u zabludu i da proizvođači znaju koje standarde moraju da ispunjavaju u pogledu minimalnih količina rezidua, ostataka hrane - objašnjava ministar i dodaje da su, prema ranijem pravilniku, u sumnju dovodili jedni druge.

- U velikom kazanu u kome se kuva nova smesa a u kome se nešto ranije kuvalo, iako se opere, uvek mogu ostati minimalni tragovi prethodne smese. Cilj Pravilnika je da se zna da je ta hrana apsolutno posna. Ako ima ostataka, to treba naznačiti potrošačima - naglasio je Nedimović.

Pravilnikom je precizirano da oznaka "posno" može da se navodi samo na hrani koja nije poreklom od toplokrvnih životinja, niti je u bilo kojoj fazi njene proizvodnje i prerade korišćena hrana tog porekla. Takođe, ta oznaka će moći da se nađe na proizvodima kojima nisu dodati sastojci, uključujući aditive, nosače, arome i enzime, ili pomoćna sredstva u proizvodnji.

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača Efektiva ističe da detaljnija regulacija zakonskih propisa štiti potrošače i dovodi ih u poziciju da na osnovu pravih informacija izaberu ono što im treba, čime se smanjuje prostor za njihovu obmanu.

- To ide u korist zdravlja potrošača, jer sve više ljudi vode računa o tome šta jedu, šta kupuju. Imali smo primere za "eurokrem" da ima visok procenat lešnika istaknut na pakovanju, a da je procenat zapravo mnogo manji. Takođe, ko ima određeni program ishrane, njemu je važno da to striktno ispoštuje, a ne da kaže da posti a onda kupi namirnicu u kojoj ima primesa životinjskog porekla - objašnjava Gavrilović i dodaje:

- Potrošaču je važnije da zna odakle je glavni sastojak ili sastojci proizvoda nego gde je proizveden. Geografska odrednica često utiče na kvalitet hrane.

Za kršenje pravilnika

Kazne do milion dinara

Za stavljanje u promet hrane koja nije pravilno deklarisana, označena ili reklamirana, Zakonom o bezbednosti hrane predviđene su prekršajne kazne. Najveća, od 150.000 do 1.000.000 dinara, propisana je za pravno lice, od 50.000 do 400.000 dinara za preduzetnika, a od 5.000 do 30.000 dinara za fizičko lice.