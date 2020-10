JEZIVA ISKUSTVA ANESTEZIOLOGA IZ KBC DRAGIŠA MIŠOVIĆ: Ovo su najveće strahote koje preživljavaju oboleli od korone

Anesteziolog, profesor Predrag Stevanović pričao je o najpotresnijim momentima u KBC "Dragiša Mišović" od početka epidemije.

On se prisetio susreta majke i ćerke u bolnici.

"U našoj bolnici srele su se majka i ćerka, koje su imale koronu. I obe su krile gde su, da ne bi uznemirile jedna drugu. Nažalost, obe su završile na respiratoru, ćerka je više od 40 dana bila na mašini za disanje. Igrom slučaja, ona je preživela, majka nije. Nije ni znala da joj je majka umrla, dok se nije probudila", ispričao je prof. dr Stevanović za "Objektiv".

Kako medicinsko osoblje, tako i pacijenti svedočili su strašnim ljudskim dramama od sredine marta do danas. Najteže je kada bolest napreduje toliko da pacijent mora na respirator, a užasno je ukoliko se probudi dok ga intubiraju.

"Nekada se situacija ne može idealno proceniti, pa se pacijenti delimično probude. Kada posle to pričaju, vidite svu strahotu te situacije. Pod lekovima imaju izmenjenu percepciju i njihova prethodna iskustva kombinuju se sa stvarnošću. Jedan pacijent je bio ubeđen da učestvuje u snimanju filma ali ga ništa ga nije bolelo. Kada su na neinvanzivnom veštačkom disanju, prikačeni na repsirator ali neintubirani, pacijenti se ponekad bore za vazduh, vrlo su svesni toga da su na ivici provalije i trude se da ispoštuju sve što tražite. A onda vide pored sebe nekoga koga intubirate, kasnije taj pacijent ponekad umre. Oni sve to gledaju, ne možemo da ih izdvojimo, jer svi su na intenzivnoj nezi. Mi ne znamo šta je u njovim glavama, ali mogu da zamislim kakav je to nemir i strah", rekao je profesor Predrag Stevanović.

