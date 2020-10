SKANDAL U MLADENOVCU: Influenserka o trošku opštine podučavala osnovce!

Influenserka i tiktokerka, kako se to danas kaže, Sara Damnjanović na krcatom trgu u Mladenovcu podučavala je osnovce trendovima na društvenim mrežama! I to o trošku opštine Mladenovac, odnosno građana, kako tvrdi udruženje roditelja. Prvobitno je bio planiran njen "nastup" u školama, ali je zbog korone prebačen na trg, koji je bio krcat. Na sve to - distance i maski nije bilo nigde.

- Pozvana sam kao gost da se družim sa vama. Ne idem po školama, ne držim predavanja. Tačno je da je prvo bio plan da idem po školama, ali onda sva deca ne bi mogla da prisustvuju jer je neko na časovima, a neko nije. Da ne bi bežali sa časova, odlučili smo da kad svi završe sa školom, da se nađemo na trgu u Mladenovcu - navela je Damnjanovićeva na Instagramu, a potom objavila i snimke s decom.

Da su se protiv spornog događaja pobunili roditelji mladenovačkih đaka, potvrdila je Jovana Gajić, koja je u ime udruženih roditelja i nastavnika iz ovog grada u nedelju pozvala da se ne ide na skup koji smatra promocijom "kiča i šunda".

- U gradu gostovaće "tiktokerka" Sara Damnjanović i obratiti se našim osnovcima. Njeno gostovanje, prema našim saznanjima, finansira opština Mladenovac. Dugo nam je jasno u kojoj smo meri naša deca i mi izloženi kiču, šundu i pogrešnim vrednostima, zbog kojih je sve više mladih koji kreću pogrešnim putem, vođeni pogrešnim idealima. Apelujemo na vašu svest i savest da ne učestvujete u ovom dešavanju, jer ćete svojim prisustvom podržati nešto što može negativno da se odrazi na rast i razvoj vaše dece - navodi se u otvorenom pismu "Udruženih roditelja i nastavnika Mladenovca protiv kiča i šunda".

Vladan Glišić, predsednik opštine Mladenovac, nije odgovarao na pitanja Kurira.

foto: Beta

A predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija Dragan Dobrašinović za Kurir ističe da je ovim potezom lokalna vlast pokazala da je rešena da sprovede "idiotizaciju građana" i da tu ima elemenata zloupotrebe službenog položaja. - Neko se o trošku građana poigravao njihovom decom. Ovo je potpuni besmisao, ide se ka obesmišljavanju normalnog života i pristojnosti. Ovo je radikalan korak, zloupotreba dece i javnih fondova. Građane niko ništa nije pitao, nisu uključeni u procese odlučivanja - podvlači Dobrašinović i dodaje: - To je neka vrsta zloupotrebe službenog položaja, jer su nekome pribavili dobit, a ljudima u tom gradu naneli štetu. Vi ste tom nekom doneli dobit, za šta, pa ni za šta! Ništa je neutralno, a ovo je još gore. Zaglupljivanje građana. Tu postoje elementi krivične odgovornosti onih koji su odlučivali.

Ništa ne krije Deli obnažene fotografije Sara Damnjanović za sebe kaže da je najpraćeniji srpski tiktoker, jer na društvenoj mreži Tik-tok ima 1,8 miliona pratilaca. Inače, na svom Instagram profilu često objavljuje provokativne fotografije, na kojima joj se vide obnaženi delovi tela, poput onih bez gornjeg dela kupaćeg kostima, gde grudi prekriva rukom, ali joj se ipak vide. Često u prvi plan na svojim fotografijama sa Instagrama ističe zadnjicu. U njenoj biografiji se navodi da je osvojila titulu za mis Azije global 2019, da je studentkinja ekonomije i višestruka šampionka Balkana i Evrope u tekvondu.

Foto: Printskrin Instagram/K. V.

Kurir