SKANDAL: Dok nam deca pohađaju nastavu i od kuće zbog korone, škole dozvolile da influenserka podučava osnovce u učionicama!

Usled epidemije korone, kada se obavezna nastava izvodi u školama i onlajn kako bi se izbeglo širenje infekcije, influenserka Sara Damnjanović imala je potporu među opštinskim rukovodstvom i pojedinim direktorima mladenovačkih osnovnih škola da dođe u učionice i predaje đacima o svom zanimanju!

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da se konsultovao sa direktorima mladenovačkih škola i da u događaju jesu učestvovali đaci, ali da mladenovačke škole nemaju veze sa tim.

- To je bilo na trgu ispred opštine, deca su došla na njen poziv preko društvenih mreža. Sva odgovornost ide roditeljima i učenicima jer škole to nisu organizovale. Da jesu, desile bi se smene. Škole to nisu prihvatile, to ne smeju da rade, znaju dobro direktori kako bi prošli - podvlači ministar.

Međutim, satnica gostovanja u tri osnovne škole i najavni video, koje je Damnjanovićeva objavila na društvenim mrežama, demantuju i ministra i direktore.

- Ako ste iz Mladenovca i idete u osnovnu školu od petog do osmog razreda, sigurna sam da će vam ovo biti zanimljivo - 5. oktobra družimo se u vašim osnovnim školama. Pozvana sam iz opštine Mladenovac. Spremite pitanja, ja vam odgovaram na sva pitanja uživo - rekla je u videu Damnjanovićeva, koja je kasnije, kako je navela, "zbog velikog interesovanja i kako bi svi đaci mogli da prisustvuju" događaj pomerila za trg.

A značajan uticaj imala je i pobuna mnogih roditelja, koji su smatrali da je neprimereno da jedna influenserka, koja kači obnažene fotografije i "predstavlja kič i šund", podučava decu. I to još u vreme kad je nastava u školama svedena na minimum zbog korone.

Iz opštine Mladenovac, gde smo pitali naležne koliko je koštao dolazak Damnjanovićeve, odgovoreno nam je da opština "ne poseduje dokument u vezi sa našim zahtevom, odnosno dokument koji se odnosi na novčana sredstva izdvojena za pomenuti događaj i dolazak influenserke Sare Damnjanović u Mladenovac".

- Ova informacija u smislu čl. 2, stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, nije informacija od javnog značaja, pa vam Gradska opština Mladenovac, u tom smislu, ovu informaciju i ne može dati - navodi se u odgovoru.

Jasmina Čabrilo, direktorka OŠ "Kosta Đukić" Nije za osnovce, ali jeste za srednjoškolce Direktorka OŠ "Kosta Đukić" Jasmina Čabrilo kaže za Kurir da "neko ko osvaja medalje za svoju zemlju i samu sebe ne može da bude anatemisan". - Pogledala sam njen Instagram i Tik-tok i smatram da to nije za učenike osnovne škole. Mi smo to rekli deci, da taj sadržaj nije za njih, ne samo za niže razrede nego i za više. Te stvari su za srednjoškolce, njima to može da bude interesantno. Instagram i Tik-tok su nešto što je atraktivno, Fejsbuk je prevaziđen, ali roditelji nisu uvek u toku sa tim šta im deca rade i koje sadržaje gledaju, to znamo po iskustvu iz škole - kaže direktorka i dodaje da ima utisak da je opština Mladenovac htela da organizuje "druženje sa sportistom, jer ona ima evropske medalje u tekvondu".

Foto: Printskrin Instagram/K. Vasković

Kurir