SMRZAVAĆEMO SE DO VIKENDA, A ONDA SE VRAĆA MIHOLJSKO LETO: Meteorolozi otkrivaju kakvo vreme nas čeka i KAKVA ĆE BITI ZIMA!

Već danas smo iskusili osetniji pad temperatura - danas je od 5 do 8 stepeni svežije nego juče, do četvratk će biti još hladnije, a odna od petka temperarute ponovo lagano rastu, a biće i sunčano, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U Srbiji će u sredu, pre podne biti umereno oblačno, posle podne stiže jače naoblačenje, a u toku večeri i noći i u četvrtak stižu nam i kiša i pljuskovi s grmljavinom.

- U četvrtak ujutro u severnim, a do kraja dana i u ostalim predelima sledi razvedravanje, a tokom dana duvaće i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u sredu biće od od 18°C na severu do 25°C na jugoistoku Srbije, a u četvrtak od 15°C na jugu do 20°C na severu Srbije. U petak tempetraure polako rastu, biće od 18 do 22°C - napisao je meteorolog Đorđe Đurić na svom Fejsbuk profilu.

Očekuje nas još jedan lep vikend! Inače, ceo oktobar bi, prema prognozi trebalo da bude topliji u odnosu na prosek.

- Oktobar će biti topliji u odnosu na prosek za naše podneblje - izjavio je juče direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić i dodao da je još rano davati sigurne informacije o dugoročnoj vremenskoj prognozi, ali da statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, tri.

U izjavi za Tanjug, Nikolić je rekao da vremenska situacija koja je zadesila zapadnu Evropu, u smislu ekstremno velikih količina padavina, zaobilazi naše područje.

Naveo je da se u narednim danima, do četvrtka, očekuje promenljivo vreme sa relativno malim količinama padavina, a da će od petka do 15. oktobra biti suvo i sunčano vreme, sa odlikama Miholjskog leta.

Dodao je da će od 15. oktobra do kraja meseca ponovo biti promenljivo sa po nekoliko suvih i vlažnih dana, te da će oktobar, generalno posmatrano, biti topliji u odnosu na prosek za taj mesec, kada je naše podneblje u pitanju.

Kada je reč o dugoročnoj vremenskoj prognozi, Nikolić je rekao da je još rano davati sigurne informacije o tome jer se svake godine vrši usaglašavanje sa svim ekspertima jugoistočne Evrope i Mediterana tih prognoza. Dodao je da će, kada je u pitanju zima, to usaglašavanje biti oko 20. novembra i da će se tada izaći sa dugoročnom prognozom.

- Statistike trenutno ukazuju da bi ova zima mogla biti nešto hladnija u odnosu na prethodne dve, tri, sa nešto većom količinom snega, ali to ćemo znati tek u drugoj polovini novembra, kada svi eksperti budu analizairali situaciju i usaglasili svoja očekivanja - dodao je Nikolić.

