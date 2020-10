DR TIODOROVIĆ ZA KURIR Džabe sanitarni inspektori kontrolišu ako sud ne presuđuje! Krizni štab pozvao na postupanje po prijavama

Epidemiolog Branislav Tiodorović pozvao je nakon sednice Kriznog štaba predsednike svih prekršajnih sudova da bez odlaganja postupaju po prijavama sanitarnih inspektora koji kontrolišu poštovanje mera za suzbijanje virusa korona.

- Krizni štab poziva sve predsednike prekršajnih sudova iz Niša, Beograda i ostalih gradova širom Srbije, da odmah postupaju po prijavama sanitarnih inspektora, odnosno da rade svoj posao po zakonu - rekao je Tiodorović za Kurir.

Član Kriznog štaba je naglasio da mere neće donete željene rezultate ako sudije ne postupaju po prijavama sanitarnihi inspektora.

- Džaba sanitarni inspektori kontrolišu da li građani i ugostitelji poštuju protivepidemiološke mere, odnosno da li nose maske, održavaju distancu, koriste dezinfekciona sredstva, poštuju maksimalan broj okupljenih i ograničeno vreme rada kad sudije ne presuđuju ili odbacuju prijave - izričit je Tiodorović.

Krizni štab održao je inače danas sednicu u trenutku kad je Beograd najveće žarište virusa korona u Srbiji i kad su pooštrene kontrole sprovođenja mera.

Odluke Kriznog štaba saopštila je zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević.

- Bez obzira na blago povećanje broja obolelih i dalje smo jedna od zemalja sa najnižom učestalošću oboljevanja. Znamo na osnovu iskustva drugih zemalja da se to može brzo promeniti. Ove nedelje je rizik bio 19 odsto veći za obolevanje nego prethodne nedelje tako da nam je to jedna alarmantna situacija. Sada je ključni momenat da damo sve od sebe da poštujemo preventivne mere. Najveći broj obolelih je iz Beograda. Doneli smo odluku da svi zatvoreni objekti mogu da rade samo do 23 časa - rekla je Kisić Tepavčević i naglasila da ta mera stupa na snagu sutra i da važi za sve zatvorene objekte bez obzira na to da li imaju baštu ili ne.

