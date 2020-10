UDES NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: Saobraćaj usporen, radovi na više deonica

Na Obilaznici oko Beograda, u tunelu "Nova Straževica" u smeru ka Dobanovcima, zbog saobraćajne nezgode saobraćaj se odvija usporeno, preticajnom saobraćajnom trakom, saopštili su Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi da se na više deonica obavljaju radovi, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja.

Na auto-putu E-75, petlja Surčin-petlja Ostružnica, do 7. novembra od 8 do 16 časova produženi su radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save.

U toku izvođenja radova saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmeren je na novoizgrađeni deo mosta (suprotan smer), pravac Beograd ka Novom Sadu.

Na auto-putu E-75, petlja Predejane-petlja Vladičin Han, kod mesta Momin kamen, od 7. oktobra do 1. novembra traju radovi na održavanju puta.

Za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka Vranje-Niš između službenih prolaza, dok se saobraćaj odvija dvosmerno u kolovoznoj traci Niš-Vranje.

Na auto-putu E-75, od petlje "Pojate" do petlje "Ražanj", kod sela Pločnik, traju radovi na sanaciji kolovoza.

U toku izvođenja radova saobraćaj se preusmerava iz desne kolovozne trake u levu kolovoznu traku, u dužini od 2000m.

Na petlji Vrbas-Srbobran (Feketić), u blizini Srbobrana, izvodiće se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz.

U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 100 metara.

Na putu Pančevo-Kovin od 13. oktobra od 7 časova do 16. oktobra do 19 časova, doći će do potpune obustave saobraćaja zbog sanacije putno-pružnog prelaza u zoni Kovinske raskrsnice u Pančevu.

Alternativni putni pravac za teretni saobraćaj je: Pančevo-Starčevo-Omoljica-Banatski Brestovac-Skorenovac-Kovin.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

(Kurir.rs/Tanjug)

