USPELA GENERALNA PROBA VOJNE VEŽBE NA PEŠTERU Vulin: Srbija može da bude ponosna i sigurna dok ima ovakvu vojsku!

PEŠTER - Ovakva vojska nije vojska koja se pravi za jedan dan, to je produkt i plod strpljivog, upornog rada, to je ogromni entuzijazam i ogromna motivacija svih pripadnika, ocenio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin koji je prisustvovao uspešno izvedenoj generalnoj probi vežbe "Sadejstvo 2020".

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Vulin je generalnoj probi združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem koja će sutra biti izvedena na privremenom poligonu "Pešter" prisustvovao sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem.

" Danas smo videli za šta se Vojska Srbije pripremala svih ovih meseci, ali i svih ovih godina", rekao je Vulin i dodao da Srbija može da bude ponosna na ove ljude i sigurna da će mir još dugo vladati dok ima ovakve ljude i ovakvu vojsku.

On je naglasio da je mir na Balkanu dugotrajan samo kada je Srbija snažna i kada Srbija ima ovako snažnu vojsku.

" Danas je sve prošlo kao što smo planirali, sve jedinice su na najbolji mogući način ispunile svoje zadatke. Očekujemo da i sutra bude tako i da i sutra obradujemo Srbiju slikom jedne ponosne, organizovane, moderne i opremljene vojske", poručio je on.

General Mojsilović rekao je da su na generalnoj probi prikazane "kompleksne radnje i postupci na taktičkom i operativnom nivou".

"U potpunosti sam zadovoljan onim što sam danas video, s obzirom na to da je sadejstvo jedinica Ratnog vazduhoplovstva i Kopnene vojske ostvareno veoma precizno po mestu i vremenu, a učinak vatre na ciljevima je bio impozantan", rekao je on. Dodao je da Vojska sad može da se pohvali sposobnostima koje do sada nisu bile vidljive ni prikazane, a od danas u potpunosti ulaze u sferu dugoročnog ne samo plana razvoja sistema odbrane nego i na taktičkom nivou, gde dolazi do izražaja jedna vrsta kohezije.

"Ponosni smo s onim čime raspolažemo i što nam je država omogućila i izrazio bih zahvalnost ministru odbrane, Ministarstvu odbrane i predsedniku Republike i vrhovnom komandantu za sve ono što je ova vojska dobila", rekao je on.

Ocenio je da se ovim vežbama i ovakvim načinom rada šalje poruka, i iskazuje opredeljenje da je naša država sigurna i bezbedna, i da svaki dinar koji je uložen u Vojsku Srbije je dinar uložen u bezbednost i sigurnost naših građana.Na združenoj taktičkoj vežbi "Sadejstvo 2020" u subotu od 12 sati učestvovaće oko 2.800 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, više od 150 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova.

Među njima je veliki broj modernizovanih sredstava i sredstava iz razvoja odbrambene industrije koja će prvi put zajedno dejstvovati na jednoj ovakvoj vežbi.

Biće prikazan deo sposobnosti jedinica Vojske Srbije, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane sa borbenom grupom iz sastava Kopnene vojske i 72. brigadom za specijalne operacije i 63. padobranskom brigadom.

Kako je saopšteno, u skladu sa brojem angažovanih jedinica reč je o jednoj od većih vežbi imajući u vidu i angažovanje novih sredstava kojima je u prethodnom periodu opremljena Vojska Srbije.

