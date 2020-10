VOJSKA SPOSOBNA I OBUČENA DA SAČUVA ZEMLJU OD SVAKOG AGRESORA: Snažna poruka Vučića nakon velike vežbe na Pešteru (FOTO/VIDEO)

Cвако ко воли Србију осећа се поносним. 🇷🇸 Било је два реда тенкова које врше бојево гађање, видели сте и "панцир" како дејствује у ваздуху и на земљи. У ваздуху сте видели "врапце", то је другачија слика војске - ово је добра војска, спремна, обучена да сачува земљу уколико би било ко помислио да изврши агресију на њу. - Здружена тактичка вежба са бојевим гађањем Војске Србије "Садејство 2020"

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Oct 10, 2020 at 4:45am PDT