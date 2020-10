DANAS SUNČANO I TOPLO: Večeras stiže naoblačenje i zahlađenje! Evo kakvo nas vreme čeka narednih 7 dana

U Srbiji će danas ujutro biće sveže, po kotlinama i visoravnima ponegde s kratkotrajnom maglom, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, samo na severozapadu više oblačnosti uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 19 do 24 C. U toku noći sa zapada jače naoblačenje s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ponedeljak zahlađenje sa obilnom kišom koja će se iz Crne Gore i sa zapada Srbije u toku dana premestati na istok i jugoistok. U toku noći na visokim planinama moguć je i sneg.

U utorak vetrovito i još malo hladnije s jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. Ujutro na jugozapadu, a do sredine dana i u ostalim krajevima prestanak padavina.

U sredu suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje. Od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno s kišom. Do vikenda temperatura oko, a zatim ispod prosečnih vrednosti za sredinu oktobra.

(Kurir.rs/Tanjug)

