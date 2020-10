STIGLA JE PRAVA JESEN, SPREMITE KIŠOBRANE I JAKNE: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji se danas očekuje obilne padavine, uz pad temperature, saopštio je RHMZ.

Obilna kiša najpre se očekuje na zapadu i jugozapadu Srbije i to od 20 do 50 mm za 24 časa, lokalno i više.

Posle podne, uveče i u toku noći ka utorku padavine će se širiti preko centralnih krajeva ka istoku. Prestanak kiše predviđa se u utorak ujutro na jugozapadu, a sredinom dana i u ostalim krajevima.

RHMZ navodi da će danas u Srbiji pored obilne kiše doći i do zahlađenja. Najniža temperatura od osam do 13, a najviša od 12 na zapadu i severozapadu do 23 na jugoistoku.

Na visokim planinama u toku noći između ponedeljka i utorka moguć je i sneg.

U Beogradu oblačno i hladno sa obilnom kišom, naročito posle podne, uveče i tokom noći.

Temperatura bez većeg kolebanja od 13 do 15 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 19. oktobra, u utorak vetrovito i još hladnije sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom.

U sredu suvo i malo toplije, uz delimično razvedravanje. Od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno s kišom. Do vikenda temperatura oko, a zatim ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

Kurir.rs/Tanjug

