POMERA SE STAROSNA GRANICA ZA ODLAZAK U PENZIJU: Muškarce čeka samo 1 promena, a evo koji su uslovi za žene

Od 2021. važe nova pravila za penzionisanje žena što znači da svaki zahtev koji dame podnesu posle 31. decembra podleže novim i rigoroznijim uslovima.

Uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. kad će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti - dve godine duže nego danas.

Naredne kalendarske godine, dame tako u starosnu penziju mogu sa 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je potrebno da imaju za penzionisanje u 2020. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

Nova pravila za dame jesu i ukoliko žele da idu u prevremenu penziju. Za ovu godinu uslov je 57 godina i osam meseci života i 39 godina staža. Za narednu je to 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života.

Promene i za muškarce

Muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Ima međutim, promena u ostvarivanju prava na prevremenu penziju.

Muškarci su, naime, ove godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Sledeće godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo prema kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose.

Iz Fiskalnog saveta se više puta moglo čudi da je naš penzioni sistem održiv i da smo svoj domaći zadatak obavili 2014. godine kad smo usvojili nove izmene.

Izmene su prethodnih godina istovremeno donosile i mnoge zemlje u regionu, ali i u svetu. Novi zakone imaju i Crna Gora, Hrvatska i Poljska.

U narednih 10 godina njihovi najstariji građani će moći u penziju sa navršenih 67 godina. Velika Britanija i Finska u međuvremenu će povećati granicu na 68 godina.

