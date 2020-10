DO KRAJA OKTOBRA VREME KO NA TOBOGANU: Zabeleli se Zlatibor i Tara, novi sneg za vikend

Od 21. oktobra do 1. novembra do 19 stepeni, pa počinju jutarnji mrazevi i u nižim predelima

U noći između ponedeljka i utorka prvi sneg ove sezone pao je na planinama jugozapadne Srbije - Zlataru, Zlatiboru, Tari, Jadovniku, Jabuci, a pred zoru se zabelela i Nova Varoš.

U prvim jutarnjim časovima vejalo je kao usred zime, pa su se prvi ranoranioci latili lopate, uklanjajući sneg iz svojih dvorišta. Prvi put ove jeseni temperatura se spustila ispod nule na planinama iznad 1.600 metara nadmorske visine, što je stvorilo uslove za pojavu susnežice i snega, objasnio je za Kurir meteorolog RHMZ Branko Bijelić i najavio da će se slična situacija desiti između 17. i 18. oktobra.

- Počela je prava jesen. Do kraja meseca će se kolebati temperature, kao na toboganu, što neće biti povoljno za bolesnike. Sutra bi trebalo da bude od 17 do 22 stepena, da bi oko 18. i 19. bilo od 11 do 16 stepeni. Od 20. oktobra će temperature ponovo rasti za pet stepeni pa naviše - rekao je Bijelić i dodao:

- Više neće biti temperatura preko 25 stepeni, mada nas topliji period očekuje od 21. oktobra do 1. novembra, kada bi temperature mogle biti iznad proseka za ovo doba godine. Od 23. oktobra temperature bi trebalo da budu od 17 do 23 stepena, a od 25. do 1. novembra od 13 do 19 stepeni - istakao je Bijelić. Njegov kolega meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da krajem oktobra počinju jutarnji mrazevi i u nižim predelima, a krajem novembra ili početkom decembra i sneg. Zima će biti hladnija nego prošla i s više snega.

