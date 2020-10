OD 1. NOVEMBRA STUPAJU NA SNAGU NOVE REGULATIVE! Automehaničar savetuje: Promenite gume na vreme (KURIR TELEVIZIJA)

Uoči početka zimske sezone, kada većina vlasnika svoje četvorotočkaše vozi automehaničaru, i mi smo se uputili tamo.

Automehaničar Mirko Rašić objasnio je da li stoji da zimska guma čuva auto, odnosno glavu, te šta bi prvo trebalo da se prekontroliše na vozilu.

"Najbitnije da se prvo provere antifriz i gume, upravljački uređaj, problemi na trapu i naravno kočnice. Posle toga dolazimo do pneumtaika, do guma. Što novije, bolje će da koči auto. Njih bi trebalo zameniti do 1. novembra, kada nove zakonske regulative stupaju na snagu", objasnio je Rašić.

Da li rade brisači, grejanje, da li je ispravan klima uređaj, retrovizori, da li ima motornog ulja, usluge su koje građani mogu da urade sami ili kod servisera.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir