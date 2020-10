PLJAČKA DRŽAVE: Influenseri zgrću milione, a ne plaćaju porez!

Poreska uprava Srbije utvrdila je da pojedini jutjuberi i influenseri ne plaćaju poreze i doprinose na prihode iz inostranstva iako zarade u ovoj novoj profesiji idu do višemilionskih iznosa godišnje!

Unakrsna provera

Nepoštovanje poreskih obaveza ustanovljeno je i kod pojedinih frilensera, tj. građana koji u inostranstvu ostvaruju prihod pružanjem usluga razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, promocije, grafičkog dizajna, ali i internet klađenja i kod lica koja su izdavala stan na dan.

- PU je, na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica - saopštila je juče PU i pozvala sve te obveznike da pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka samoinicijativno izmire svoje zakonske obaveze.

Transakcije

Advokat Ivan Ninić kaže za Kurir da je svaki građanin, bez obzira na promet, u obavezi da prijavi svaku transakciju, ali da svakako još uvek ima mnogo onih koji posluju u sivoj zoni.

Autorska dela

- Takav način zarade je ruganje sistemu. Jede se supstanca društva, a najviše stradaju zanatlije, ugostitelji i novoosnovani preduzetnici, koji redovno plaćaju poreze. To direktno ugrožava vitalne funkcije države - sisteme obrazovanja, zdravstva i infrastrukture, koji se finansiraju na ovaj način - zaključuje Ninić i dodaje da bi oni koji zarađuju na društvenim mrežama trebalo da imaju poreski tretman autorskog dela, gde bi porez mogao biti od 44 do 65 odsto zarade.

Inače, inostrane firme poslednjih godina sve češće angažuju naše sugrađane za razvoj softvera ili držanje stranih jezika, ali malo ko plaća porez na te prihode. Ogromne pare se slivaju i za iznajmljivanje stana na dan, gde se cene za jedno noćenje kreću od 20, pa čak do 100 evra. Prema mišljenju upućenih, najveće pare u sivoj zoni se zarade na društvenim mrežama, gde pojedinci zarađuju mesečno i preko 4.000 dolara, odnosno preko 51.600 dolara godišnje. S najpoznatijima među njima smo preko poruka kontaktirali, ali njihove komentare nismo dobili.

UTAJA KRIVIČNO DELO

Kazna i do 10 godina zatvora

Advokat Ivan Ninić kaže za Kurir da kazne za utaju poreza mogu biti krivične ili prekršajne, u zavisnosti od visine neplaćenog poreza.

- Prekršajnu prijavu i kaznu do 150.000 dinara može da dobije poreski obveznik koji ne prijavi ili na vreme ne plati poresku obavezu do milion dinara. Svaki iznos veći od ovoga tretira se kao krivično delo i povlači kaznu zatvora od jedne do pet godina, kao i od dve do osam godina za iznos veći od pet miliona, dok je od tri do 10 godina zatvora propisana kazna za lice koje pokuša da utaji porez veći od 15 miliona.