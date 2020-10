VUČIĆ O SKOKU KORONA BROJKI: Evo šta je predsednik rekao preti li nam zatvaranje škola u Srbiji! BIĆE SVE TEŽE

BEOBGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se uključio u dnevnik javnog servisa rekavši da kad je reč o koroni da je krajnje vreme da počnemo da se ponašamo najodgovornije moguće.

- I dalje to nije tako dramatično, da ne plašimo ljude... Nagoveštavali smo da dolazi teže vreme... Nemamo veliki broj mrtvih i hospitalizovanih i naš sistem to zasad podnosi ali je krajnje vreme da počnemo da se ponašamo najodgovornije moguće i da budemo svesni da ćemo se suočiti sa tom bolešću - dodao je Vučić naglasivši što je dobro što gradimo bolnice "kao da smo znali" i što će biti gotove do decembra, ali da sada moramo da poradimo na opremi.

- Radimo na vakcini da je dobijemo sa svih strana, sa Kinezima, sa Rusima sa Zapadom... Ja sam mislio da će to biti gotovo do oktobra, novembra... dobro je što smo gradili bolnice... Užasna je situacija u celoj Evropi, znate kad imate 200 u Makedoniji to je kao da imate 800 u Srbiji.

Na pitanje hoće li se škole zatvarati, Vučić je rekao:

- Nisam deo medicinskog tima, to će oni odlučivati ali ne vidim nekakvog smisla u tome... Nemamo mi dece od 7 do 18 godina koja su ugrožena, veći je problem da oni to ne donesu bakama i dekama. Tu su ugoroženi stariji ljudi, gojazni, dijabetičari, srčani bolesnici - dodao je on.

On je napomenuo da u regionu broj pozitivnih mnogo više raste i da je, na primer, u Hrvatskoj 770 novih obolelih, što bi u Srbiji značilo 1.300 novih slučajeva zaraze, proporcionalno broju stanovnika. On je rekao i da nije čudo da nastaje panika kada se broj zaraženih svuda povećava i u Evropi i u regionu, ali da se mi i dalje bolje od njih držimo.

