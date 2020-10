GORAN PAPOVIĆ: Turističlke agencije izumiru! Matematička računica zabrinjavajuća - uplaćenih 100 evra turistima sad vrede 15!

Turističke agencije, iz dana u dan su u sve lošijem položaju jer, da bi dobile nove licence moraće da prođu teške, možda i nemoguće pregovore sa osiguravajućim kućama. Situacija je kompleksna, agencije i turisti su potpuno zbunjeni, a Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača navodi da postoji složen problem u vezi sa neizdavanjem licenci. Veliki je problem računica, jer matematički gledano turisti od 100 evra mogu da dobiju 15 evra, ukazuje sagovornik.

- Osiguravajuće kuće sad izbegavaju zbog straha da do realizacije neće doći usled kovida-19, a drugi razlog je to što mnoge turističke agencije nisu ni prethodni depozit za osiguranje platili. Takođe je razlog to što su neke "čuvene agencije" svojevremeno proglasile stečaj, pa su osiguravajuće kuće koliko-toliko isplatile štetu potrošačima, a te iste agencije, odnosno njihovi vlasnici su otvorili druge agencije i nastavili sa radom. Klasična prevara i prema potrošačima i prema osiguravajućim kućama - navodi Papović, koji ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu.

- Kad saberete vrednost uplaćenih aranžmana, turističkim agencijama, sa osiguranom sumom kod osiguravajućih društva, pa to podelite sa brojem putnika dobićete da po aranžmanu ne možete dobiti više od 15 evra. Prevedeno, uplaćenih 100 evra, sad vrede 15 evra - dodaje Papović.

On upozorava na to da nedostaju ozbiljne kontrole i ozbiljno kažnjavanje prekršioca, odnosno prevaranata.

Kako su samo tri osiguravajuće kuće pristale da izdaju polise agencijama, dokumentacija koju će tražiti biće daleko ozbiljnija od one koja je do sada bila obavezna. Iako izdavanje polisa neće biti ni upola zahtevno, kao što su bankarske garancije, gotovo je izvesno, da deo turističkih agencija neće moći da produži svoju licencu.

(Kurir.rs)

Kurir