BRANISLAV NEDIMOVIĆ POČASNI GRAĐANIN TRSTENIKA: Radio sam samo svoj posao, a oni su to prepoznali kao veoma važno

Opština Trstenik danas je svečano obeležila Dan opštine, tradicionalnim uručenjem priznanja i nagrada zaslužnim građanima i organizacijama.

Oktobarska nagrada pripala je studentu Milošu Petrašinoviću iz Trstenika, dok je Branislav Nedimović postao počasni građanin opštine Trstenik.

Miloš Petrašinović je nagradu dobio za uspehe na takmičenjima iz fizike i hemije, dok je Nedimović je nagradu dobio zbog sveukupnog doprinosa u razvoju poljoprivrede u opštini Trstenik.

"Velika je čast dobiti priznanje od opštine kao što je Trstenik. To znači da smo puno toga uradili zajedno u zadnjih nekoliko godina. Radio sam samo svoj posao, a oni su to prepoznali kao veoma važno, a jeste, jer sadni materijal pored Amerike, Izraela i Novog Zeland u EU može da izvozi i Srbija, i to Trstenik", kazao je ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi Nedimović za Tanjug.

Predsednica opštine Trstenik Milena Turk rekla je da je trenutak u kojem dočekuju Dan opštine pun izazova, kao i cela godina.

"Nastojali smo da održimo kontinuitet, zadržimo i dinamiku ulaganja u infrastrukturu, školstvo i privredu. Zaista smo ponosni što smo uspeli da održimo taj tempo i da se radovi uprkos epidemiji odvijaju u punom intenzitetu. Puno toga će se još uraditi do kraja godine, a nadamo se da cemo sledece godine nastaviti sa planiranim aktivnostima", rekla je Turk.

