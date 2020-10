ČAK 80 ODSTO ZARAŽENIH NEMA NI 60 GODINA! Doktorka Darija otkrila starosnu strukturu obolelih: Najugroženiji ljudi u punoj snazi

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da je oko 80 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva korona virusa kod osoba do 60 godina.

Kisić Tepavčević je na konferenciji za novinare Kriznog štaba precizirala da je 11 obolelih osoba uzrasta od 0 do 10 godina, 21 osoba od 10 do 20 godina, 26 osoba od 20 do 30 godina, 52 osobe od 30 do 40 godina, 56 osoba od 40 do 50 godina.

Prema njenim rečima, 48 obolelih osoba je uzrasta od 50 do 60 godina, 31 osoba od 60 do 70 godina, 15 osoba od 70 do 80 godina i pet osoba je obolelo starosti od 80 do 90 godina.

Kisić Tepavčević je podsetila da je prethodnih dana najveća zastupljenost obolelih, između 40 i 50 odsto, bila u uzrastu od 20 do 40 godina.

