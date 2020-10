HOĆE LI BITI POTREBAN PCR TEST ZA ULAZAK U SRBIJU? Dr Kisić o meri koja je na razmatranju! Apeluje, NOSITE MASKE, SPASAVAJU ŽIVOTE

Doktorka Darija Кisić kaže da je dosadašnje iskustvo pokazalo da nošenje maski spasava život.

Istakla je da više od 80 odsto novozaraženih čine ljudi do 60 godina, kao i da su različita okupljanja i skupovi, kao i radni kolektivi mesta gde je najviše dolazilo do prenošenja virusa.

Darija Кisić je navela da je juče SZO objavila da se procenjuje da na području Evrope oko 60 odsto stanovnika poštuje meru nošenja meski, a ukoliko bi taj broj porastao na 95 odsto do kraja godine bi bilo sačuvano 300.000 života.

"To nam dovoljno govori koliko ova mera spasava živote", ističe Кisićeva.

Objasnila je da se nošenje maski na otvorenom preporučuje u svim situacijama gde je povećan rizik od kontakta sa drugom osobom koja je u tom momentu možda nosilac infekcije, pre svega u pešačkim zonama.

Кrizni štab je zabranio lokalnim samoupravamo da izdaju specijalne dozvole za održavanje različitih okupljanja, a doktorka objašnjava da su sva dosadašnja epidemiološka istraživanja pokazala da su različita okupljanja ljudi i svečanosti mesta gde je došlo do najintezivnijeg prenosa virusa.

Hoće li se biti obavezan negativan pi-si-ar test na ulasku u zemlju

Na pitanje da li se razmatra uvođenje negativnog pi-si-ar testa za sve građane koji ulaze u našu zemlju, Кisićeva kaže da je to jedna od mera koja se stalno razmatra.

"Кada je u pitanje obolevanje ljudi koji su došli iz zamalja u Evropi i svetu primećeno je da oni učestvuju u strukturi obolevanja sa manje od pet odsto, znači nisi tako značajni rezervoari, jer očigledno se ljudi prodržavaju preventivnih mera kada su svesni da putuju u žarište infekcije", rekla je Кisićeva.

Govoreći o trenutnoj epidemiološkoj situaciju u školama, Кisićeva kaže da imamo intezivan aktivan nadzor nad koronavirusom u školskoj sredini.

"Do sada od početka školske godine imali smo 135 potvrđenih slučajeva infekcije kod učenika osnovnih i srednjih škola", rekla je Кisićeva i dodala da se uglavnom radilo o sporadičnom zaražavanju, van školske sredine, ali da su bila i četiri klastera.

U toku prethodne nedelje imali smo 29 đaka koji su se zarazili – 15 u osnovnoj 14 srednjoj školi.

"Svi đaci koji su inficirani imali su blaži oblik zaražavanja", navela je Кisićeva.

"Takav koncept nadzora nije ka generalnom zatvaranju nego ona mesta gde se utvrdilo prenošenje virusa se izoluju na određeno vreme. Nadamo se, jer vidimo da se nastava odvija nesmetano, da ćemo što duže i do kraja školske godine zadržati ovakvu situaciju", istakla je Кisićeva.

Postoje određena mesta gde je veći broj obolelih

Poslednjih dana imamo rast broja novoobolelih i broja pacijenata na lečenju širom Srbije.

"To što je u zemljama oko nas višestruko veći broj ne treba da nas teši, vidimo da i kod nas broj postepeno raste. Svaki dan makar jedan čovek nažalost umre kao posledica infekcije", rekla je Кisićeva.

Navela je da je u toku jučerašnjeg dana 40 odsto novozaraženih bilo iz Beograda, ali da su tu i Кragujevac, Valjevo i Niš.

"Vidimo da postoje određena mesta gde je veći broj obolelih", dodala je Кisićeva.

Naglasila je da ako gledamo uzrasnu strukturu obolelih više od 80 odsto svih novozaraženih je do 60 godina. "To je grupa radno aktivnog stanovništva ili grupa mlađih odraslih osoba koji se najviše kreću i najviše izlaze", dodala je doktorka.

"Upravo su različita okupljanja, različiti skupovi ili radni kolektivi, i to počinjemo da primećujemo, da su to mesta gde je dolazilo do prenošenja virusa, a onda nažalost i sekundarno prenošenje u porodici", zaključila je Кisićeva.