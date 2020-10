MATEMATIČKI ANALITIČAR KORONE DONOSI NAJNOVIJE PROGNOZE: Dr Kočović izračunao kada u Srbiju stiže novi talas virusa KURIR TV

Profesor dr Petar Kočović, u javnosti poznat po svojim analizama kretanja epidemije koronavirusa uz pomoć matematičkih formula, dao je najnoviju prognozu o novom talasu koji očekuje Srbiju i njene građane. On je za Kurir televiziju ispričao da se već danas, odnosno sutra očekuje da iz žute zone uđemo u crvenu, što podrazumeva da umesto sadašnjih od 15 do 30 imamo od 30 do 50 zaraženih na 100.000 stanovnika. Međutim, ni to nije najgore od svega jer bismo vrlo brzo mogli da pređemo taj prag i zakoračimo u ljubičistu zonu. Kada su u pitanju procene novog talasa korone, dr Kočović je objasnio da taj pik možemo da očekujemo za 12 do 15 dana, a koliko će tačno trajati pogledajte u prilogu iz emisije "Puls Srbije".

