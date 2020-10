OBELEŽEN DAN BIA: Proslavu čuvara srpske bezbednosti uveličao i Vučić (FOTO)

Sa čuvarima srpske bezbednosti i sigurnosti. Čestitam svim pripadnicima BIA njihov dan, sa željom da zauvek zapamte činjenicu da imamo samo jednu otadžbinu - Srbiju i da uvek budu na njenom braniku.

