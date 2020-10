DA LI DA SE VAKCINIŠU PROTIV GRIPA ONI KOJI SU IMALI KORONAVIRUS: Ko je imao kovid, zdrav da primi vakcinu protiv gripa

Pojedini građani koji su preležali koronu u nedoumici su da li da se sada vakcinišu protiv sezonskog gripa, jer se plaše da se mogu razboleti i od njega zbog već oslabljenog imuniteta i prisutnih čestih oštećenja pluća ili drugih organa. Stručnjaci kažu za Kurir da su upravo pacijenti koji su preležali kovid ti kojima je među prvima potrebna imunizacija protiv gripa, ali da u tom trenutku moraju biti potpuno zdravi!

Epidemiolog i član kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže za Kurir da oni koji su preležali koronavirus treba da se vakcinišu protiv sezonskog gripa, ali samo pod uslovom da su potpuno zdravi.

- Sve laboratorijske analize treba da im budu u granicama normale i da nemaju više ni najmanju naznaku kliničke slike kovida 19. Zbog oštećenja na plućima, koja neretko ostaju, treba da bude konsultovan i pulmolog. Pacijenti ne smeju da imaju kratak dah, da se brzo zamaraju, da osećaju malaksalost ako žele da prime vakcinu protiv gripa. Jednom rečju, treba da budu potpuno fit, što bi se danas reklo - ističe Tiodorović i napominje da je svakako dobro da se što više ljudi vakciniše protiv gripa.

Prof. Tiodorović ne očekuje da će vrlo brzo krenuti širenje gripa u Srbiji.

- Protivepidemijske mere u slučaju korone, pre svih nošenje maski, daju rezultate i kod gripa. Manje je respiratornih infekcija u ovo doba godine nego prethodnih godina. I upravo zato ne očekujem da će grip krenuti u Srbiji pre januara ili februara. A ne očekujem ni jak sudar korone i sezonskog gripa - ističe Tidorović.

Pulmolog dr Tatjana Radosavljević objašnjava za Kurir da je organizam kroz koji je prošla korona osetljiviji na grip i ostale infekcije baš zbog smanjenog imuniteta.

- Upravo zbog toga ljudima koji su preležali kovid potrebna je vakcinacija protiv sezonskog gripa, isto kao hroničnim bolesnicima ili trudnicama, i to bih im savetovala da se vakcinišu među prvima, jer je veoma važno da se sada zaštite od još jednog virusa. Današnja vakcina je četvorovalentna, što znači da su naučnici uzeli četiri soja gripa za koji će se stvoriti imunitet kroz takozvane ćelije pamtilice. Vakcina ne sadrži žive sojeve gripa, a ako postoji neka mutacija koja nije u tom cepivu, pa i ako pokupite nju, imaće vrlo blag oblik gripa - kaže dr Radosavljević i podseća da maske ne štite samo od korone već i od virusa gripa, jer se on prenosi na potpuno isti način, kao i druge respiratorne infekcije, tako da je to još jedna dodatna vrsta izuzetno delotvorne zaštite za sve.

Ko treba da se vakciniše protiv gripa starije osobe

hronični bolesnici

trudnice

dijabetičari

pacijenti koji imaju visok pritisak

onkološki pacijenti

Simptomi gripa temperatura

umor

suvi kašalj

bol i glavobolja

curenje iz nosa ili zapušen nos

otežano disanje

upala grla

dijareja (kod dece)

DR RADMILO PETROVIĆ Što pre vakcinacija foto: Printscreen/ Youtube Epidemiolog dr Radmilo Petrović kaže za Kurir da oni koji su preboleli koronu treba što pre da se vakcinišu od sezonskog gripa: - Potencijalno oslabljen imuni sistem pacijenata koji su preležali koronu će proći, ali treba što pre da prime vakcinu protiv gripa kako ne bi oboleli i od tog virusa i dobili moguće komplikacije, zbog već slabijeg imunog odgovora organizma. Takođe, čak i oni koji su preboleli kovid 19 treba da se vakcinišu i od korone, kada to cepivo napokon postane dostupno. Apelujem na sve da nose i maske, jer od gripa štite možda čak i bolje nego od korone.

