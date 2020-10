DOKTOR NESTOROVIĆ O CEPIVU: Neću se vakcinisati, političari prvi treba da zasuču rukave! (KURIR TELEVIZIJA)

Prof. dr Branimir Nestorović, kaže da se on lično neće vakcinisati protiv korone.

"Kod ovog virusa je veliko pitanje da li će on opstati pet ili deset godina. To je nemoguće. Neće on nestati. Ili će izmutirati u nešto drugo ili će ostati kao H1N1 kao sezonski virus", rekao je prof. dr Nestorović gostujući u "Usijanju dana" na Kurir televiziji.

Prof. dr Nestorović smatra da će virus Covid-19 ostati da cirkuliše tražeći rizične populacije.

"Deca nisu ugrožena, mladi ljudi takođe. Za rizične populacije virus će još dugo trajati, ali za ostale je priča sa virusom uglavnom završena", zaključio je on.

