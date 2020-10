ŽUTI METEO ALARM NA SNAZI, SPREMITE SE ZA LEDENA JUTRA U SRBIJI: Sledi šok-preokret, evo kada nam stiže Miholjsko leto

Republički hidrometeorološki zavod objavio je danas upozorenje na pojavu mrazeva.

- Pojava jutarnjih prizemnih mrazeva očekuje se sve do 24. oktobra, a od sredine sedmice biće češći u centralnim i južnim krajevima Srbije, a ređi na području Vojvodine - navodi se na sajtu RHMZ.

Najavlјeni prizemni mrazevi u jutarnjim časovima mogu nepovolјno uticati na povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom.

Zbog toga će u Srbiji sutra biti na snazi žuti meteo alarm i to u Bačkoj, Sremu, Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Istočnoj Srbiji, Jugoistočnoj Srbiji, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Istovremeno se očekuje i osetniji porast dnevnih temperatura, koja će od srede u većini mesta biti od 20 do 23 °C

Hladno i promenljivo vreme sa kišom, karakteristično je za oktobar i jesen, međutim, prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, leto se još ne predaje. Naime, on je na Fejsbuku najavio da će nam kraj oktobra, odnosno od 22. do 26. doneti Miholjsko leto i temperature od 21 do 27 stepeni.

