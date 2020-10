REM ĆE DANAS POKAZATI DA LI JE NEZAVISNO TELO ILI RADI ZA ŠOLAKOVE INTERESE: Konačno će se znati ko upravlja ovim telom

Regulatorno telo za elektronske medije Srbije (REM) na današnjoj sednici će pokazati stepen svoje nezavisnosti i otpornosti na pritiske!

Članovi REM odlučivaće o zahtevu Kurira da kao jedino nadležno telo sprovede nadzor nad radom televizije N1, čiji je vlasnik Junajted grupa Dragana Šolaka, stvari istera na čistac, dosledno primeni Zakon o elektronskim medijima i na osnovu činjeničnog stanja naloži joj da se registruje kao domaća televizija.

Kurir ne očekuje od REM ništa više od ovoga, ali ni ništa manje. A ako svi rade po zakonu, niko ne bi trebalo ni da se plaši pokretanja pomenutog nadzora.

Odakle duva vetar

Posle ove odluke znaće se kristalno jasno da li REM i dalje zaslužuje epitet nezavisnog tela i da li još može da radi slobodno, uprkos nesumnjivim pritiscima. Današnja sednica i ono što se desi posle nje pokazaće i odakle vetar duva i kolika mu je jačina, odnosno koliko je vlasnik i predsednik Junajted grupe Dragan Šolak uspešno završio misiju zaštite svojih interesa unutar ovog regulatornog tela.

Konačno će srpska javnost saznati da li REM ima snagu da se odupre pritiscima krupnog kapitala i povede postupak o utvrđivanju zakonitosti rada pomenute televizije i tako pokaže svima da su mu odbrana javnog interesa i zakoni ove države iznad svega.

Ko stvarno donosi odluke

Konačno, današnja sednica mogla bi da pruži i odgovor na pitanje ko zapravo upravlja u REM i ko u njegovo ime donosi odluke: da li su to zaista članovi Saveta REM ili su to pojedinci iz uprave ovog regulatornog tela, poput izvršne direktorke Rajke Galin Ćertić.

Šta god da ispliva na videlo, ostaje činjenica da REM, ili neko u njegovo ime, bez ikakvog pravnog osnova prihvata televiziju N1, ali i druge medije pod kapom Junajted grupe, kao prekograničnu televiziju. Kao što smo već pisali, Šolak i njegovi mediji zloupotrebljavaju status prekogranične televizije i praktično zarađuju u sivoj zoni. Oni rade bez dozvole REM, nisu upisani u registar javnih glasila, emituju reklame na crno i izuzeti su od plaćanja poreza i ostalih dažbina u Srbiji, koje bi, da su registrovani kao domaći mediji, morali da plaćaju.

Nevidljivi za zakone

Za razliku od svih drugih domaćih emitera, televizije N1, Nova S, Sport klub i ostali Šolakovi kablovski kanali jednostavno su nevidljivi za domaće zakone, i to zahvaljujući skrivenom vlasništvu, registraciji van Srbije i programu koji se ne tretira kao proizvod nastao u Srbiji, iako je de fakto napravljen u zemlji.

Nadzor rada N1 nesumnjivo bi utvrdio da je ta televizija prema svim relevantnim kriterijumima domaća televizija. Nakon toga bi, sa takvim pravim i poštenim statusom, morala i da preuzme sve obaveze i odgovornosti kao i ostali domaći igrači na tržištu.

Generalni sekretar UNS Nino Brajović smatra da REM ima mnogo razloga da se bavi N1 i drugim prekograničnim televizijama:

- Iako im ne izdaje dozvolu za emitovanje, REM je, kada su bili izbori, proglasio nadležnost nad sadržajem N1. Dakle, postoji opravdani interes našeg regulatora da posveti veću pažnju prekograničnim televizijama. Domaći kanali, vođeni logikom N1 i drugih prekograničnih emitera, mogli bi da izmeste svoje emitovanje van Srbije i tako ostvare benefit. To bi donelo štetu državi, jer bi izostalo plaćanje različitih dažbina.

DRAGIŠA KOVAČEVIĆ

Videće se da li je REM Šolakov servis

foto: Ana Paunković

Novinar Dragiša Kovačević smatra da je REM na velikom ispitu pri donošenju odluke o tome da li će pokrenuti postupak nadzora rada N1:

- Sport klub od 2006, N1 od 2014, a Nova S od 2017. brutalno krše Zakon o elektronskim medijima, Zakon o oglašavanju i Konvenciju o prekograničnoj televiziji. Ovo nisu prekogranični kanali, jer se ne emituju u inostranstvu, a nisu ni domaći, jer nemaju dozvolu REM. Sada će ovo biti ozbiljan ispit za REM, koji se nalazi u velikoj dilemi. Ukoliko pokrenu postupak - što bi bilo normalno, jer ih zakon na to obavezuje - priznaće da su sve ove godine pomenuti kanali radili mimo svih zakona u Srbiji i da je to našu državu koštalo više stotina miliona evra. Ukoliko pak ne pokrenu postupak, to će biti dokaz da je REM servis Junajted grupe.