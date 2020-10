ZUBI SE LOME ZBOG KORONE: Usled stresa, veliki broj ljudi pojačano škripi i škrguće!

Koronavirus je promenio život svima, a kod većine je, zbog straha od zaražavanja, smrti, gubitka posla, znatno podigao i nivo stresa. Ovaj stres, kako tvrdi čuveni njujorški stomatolog Temi Čen, između ostalog, doveo je do toga da se kod velikog broja ljudi pojača problem škripanja, odnosno škrgutanja zubima, što je za posledicu imalo znatno veći broj pacijenata sa prelomima zuba nego pre pandemije.

Napetost

- Video sam više preloma zuba u prethodnih šest nedelja nego u prethodnih šest godina - izneo je šokantnu tvrdnju stomatolog Temi Čen, a objavljeno je na portalu Njujork tajmsa.

Čen kaže da je stomatološku ordinaciju zbog koronavirusa zatvorio u martu, a kada ju je početkom juna ponovo otvorio, pacijenti sa slomljenim zubima počeli su da dolaze.

- Najmanje jedan prelom sam radio svakog dana. U proseku tri do četiri, a lošim danima i više od šest preloma - kaže on.

Kao glavni razlog za to Čen navodi stres. Anksioznost povezana sa pandemijom, kako objašnjava, utiče na kolektivno mentalno zdravlje, a stres može dovesti do stezanja i škripanja zuba, što ih može oštetiti.

- Zbog stresa od koronavirusa telo je u stanju pobuđenosti, spremno za bitku, umesto da se odmara i oporavlja. Sva ta napetost ide pravo u zube - objašnjava ovaj doktor.

Dečji stomatolog prof. dr Jovan Vojinović kaže za Kurir da stres sam po sebi utiče na imunitet, pa ima veze i sa zdravljem zuba.

- Stres dovodi do grčenja mišića i normalno je da se bruksizam (stiskanje zuba i škripanje njima) javlja u situacijama stresa. Neko gricka nokte, neko pojačano pomera ruke i noge, a neko pojačano žvaće. Ta radnja može biti potpuno nesvesna i može se pojačavati noću. Primećeno je da je ovaj problem u porastu kod mladih i da je povezan sa stresom - objašnjava dr Vojinović.

Slatkiši

On dodaje da nije primetio da je u Srbiji porastao broj pacijenata sa prelomima zuba.

- Bruksizam dovodi do trošenja zuba, do oštećenja mekih tkiva, kao i do produbljivanja parodontopatije (progresivna bolest koja dovodi do klaćenja i ispadanja zuba), te ako je problem patološki, zube treba zaštititi - zaključuje dr Vojinović i dodaje da stres može uticati i na pojačano uzimanje slatkiša, što može povećati broj karijesa, ali da ćemo tek za neko vreme moći da vidimo da li je koronavirus ostavio i takve posledice.

O BRUKSIZMU Bruksizam je škripanje zubima ili, u narodu poznatije, škrgutanje zubima

Najčešće se dešava noću tokom sna kao nesvesna radnja, međutim, neki ljudi škripe zubima i tokom dana kada su napeti i pod stresom

Dovodi do oštećenja tvrdih zubnih tkiva i plombi, oštećuje i potporne strukture zuba, desni, smanjuje visinu zagrižaja

Pacijenti se žale na glavobolju, jutarnje bolove u mišićima u predelu glave i vrata i neobjašnjive bolove u predelu lica

Uzrok mogu biti nepravilan zagrižaj, neurološka oboljenja, stres, antidepresivi, a dovodi se u vezu i sa nedostatkom magnezijuma

OZBILJNE POSLEDICE Škripanje zubima dovodi do njihovog habanja foto: Shutterstock Stomatolog dr Miloš Mitrović kaže za Kurir da je škripanje zuba povezano sa stresom i da svakako može ostaviti ozbiljne posledice. - Bruksizam je neurološko-fiziološka reakcija koja dovodi do habanja zuba. Do preloma može dovesti ako je zub sam po sebi bolestan - ako je karijesni, ima neku rupu, defekt ili je oslabljen. Međutim, teško da može dovesti do preloma zdravog zuba - kaže dr Mitrović i dodaje pak da je prošlo jako malo vremena od početka epidemije i da će se tek u budućnosti znati koje su sve zapravo posledice koronavirusa.

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Shutterstock

