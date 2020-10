PROPAST! KATANAC SE BLIŽI ZA 90 ODSTO AGENCIJA! Gruba procena je da turisti dobijaju 20 odsto vrednosti od zamenskih putovanja!

Dok turističke agencije, organizatori putovanja, očekuju da će do kraja nedelje stići prvi predlozi za izdavanje polisa od osiguravajućih kuća, kako bi mogli da nastave sa radom, sudbina agencija u našoj zemlji ne ohrabruje.

Procenjuje se da bi skoro 90 odsto onih koji prodaju tuđe aranžmane, mogli da stave ključ u bravu. Poslovanje "visi o koncu" i kod velikih agencija. Stručnjaci upozoravaju da, nažalost, ne postoji nijedno rešenje koje bi moglo da zadovolji putnike i vlasnike agencija.

Kako najavljenog i obećanog rešenja za problem oko produženja licenci za turističke agencije još uvek nema, putnici treba da obrate pažnju kada uplaćuju nove aranžmane.

Gruba je procena da su osigurane sume svih agencija spram vrednosti uplaćenih do 15. marta, a nerealizovanih putovanja, dovoljne da se svima srazmerno isplati do 20% od vrednosti aranžmana. Neko možda dobije i više, ali to zavisi od više faktora, na prvom mestu od solventnosti agencije Da li i na koju sumu novca potrošači mogu da računaju ako agencija prestane sa radom pre 15. januara 2022. godine, kada je rok za početak isplate novca za nerealizovana putovanja, još uvek nema u potpunosti tačnih informacija.

Prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija, subagenti su direktno povezani sa agencijama, žive od provizije i nemaju veliki novac sa strane. Izvesno je zato da će veliki broj njih biti zatvoren.

- Ako se kriza produži, a kraj se trenutno ne vidi, male agencije definitivno neće izdržati. Budućnost svakako nije dobra, ukoliko ovakva situacija potraje još godinu ili dve. Nema pomoći sa strane, pa će ljudi morati da se preorijentišu na neke druge poslove, ili bar na neki drugi način poslovanja. Tačno je i da će se oko 90 odsto subagenata zatvoriti, jer kad nemaju šta da prodaju, nemaju ni od čega da žive. U velikom su problemu - rekao je Seničić.

- Žao mi je i putnika i radnika, ali oni su se našli u nekoj pat-poziciji i pravog rešenja problema između turista i agencija - nema. Određeni broj agencija su podmirile svoje obaveze prema osiguravajućim kućama, a ne funkcioniše najbolje ni državni sistem. Znamo primere da država jednu agenciju zatvori, a vlasnik iste otvori drugu, na istoj adresi. Možda i suviše grubo zvuči, ali na tržištu treba da ostanu samo prave i proverene agencije. Zamenski vaučeri su loša rešenja, ali u ovoj situaciji i nema nekog pravog i dobrog odgovora na novonastali problem - objašnjava Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

Turističke agencije u Srbiji trenutno ne mogu da posluju jer su, zbog isteka polisa osiguranja, ostale bez licenci. Već više od dve nedelje čeka se rasplet. Agencije će moći da biraju između nedostižnih bankarskih garancija i polisa osiguranja. Svega nekoliko osiguravajućih kuća je pristalo da ih izdaje, ali uz pooštrene uslove.

- Promene bi trebalo da se uključe u pravilnik o garancijama, a onda da se uvede bolja kontrola rada turističkih agencija. Da osiguravajuće kuće formiraju realnije naplate i da bankarske garancije budu prihvatljivije. Da se bazira na prometu agencije, pa kako to raste, da raste i nivo grancije. To već funkcioniše u svetu. Voleo bih kada bismo na državnom nivou uspeli da sklopimo bilateralne sporazume sa drugim državama sa kojima bismo imali izvesnu saradnju na polju turizma. To bi donelo veći stepen sigurnosti za sve, a putnici bi mogli da nastave da odlaze na željene destinacije uz negativan PCR test - ističe Seničić.

Ukoliko agencije ne budu mogle sledeće godine da realizuju putovanja za koja su izdala zamenske vaučere, kako objašnjava Seničić, od januara 2022. godine bi trebalo da dobiju nazad pare od svojih inostranih partnera. Tek je mali deo aranžmana isplaćen u celosti, većina je putnika je dala od 30 do 40 odsto za svoja putovanja.

