NIKAD NE BISMO PRIHVATILI ŠVEDSKI SCENARIO! KON KATEGORIČAN: Pustili da umru stari, ispraznili su polovinu domova KURIR TV

Švedska je jedna od retkih država na svetu koja nije imala mere izolacije, obaveze nošenja maski, zatvaranja škola i vrtića.

Čuveni švedski model, iako se mesecima posle početka pandemije koronavirusa ispostavio kao povoljan, mnogi ipak osporavaju zbog broja preminulih starijih građana u gerontološkim centrima. Jedan od njih je i dr Predrag Kon, koji priznaje da Srbija nikad ne bi prihvatila švedski scenario!

"Ako se zamišlja da mogu da pomru svi koji su stariji, oni bi ionako umrli, i ako oni koji su hronični bolesnici, pa šta ima veze, umreće ionako, taj pristup je ustvari strašan! Meni bi bilo strašno da se kaže da je to srpski model. Ne mislim da je to prikladno!", rekao je Kon.

Član kriznog štaba za Kurir televiziju je pohvalio njihovu ekonomiju, koja neće doživeti kolaps, ali su zbog toga ostali bez 6.000 ljudi. "I to 6.000 onih koji su dobili kovid i koji su umrli, praktično su ispraznili polovinu domova za negu starih. Time su rasteretili državu! To jeste jedan pristup koji je legitiman, za državu jeste koristan, koliko god to strašno zvučalo da država izgubi svoje bolesne i stare stanovnike koji samo koštaju, a s druge strane na taj način sačuvaju ekonomiju i mlađi opstaju bez problema... Takav model mi nikad ne bismo prihvatili, potpuno je odbijen", kategoričan je Kon.

