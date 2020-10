NATO ĆE PLAĆATI ODŠTETU: Uskoro tužbe zbog bolesti izazvanih osiromašenim uranijumom, Srbima pomaže italijanski advokat Tartalja

BEOGRAD - Advokatska kancelarija "Aleksić" iz Niša u saradnji sa italijanskim kolegama, priprema prve tužbe protiv Severnoatlanskog pakta-NATO, koje će sprskim sudovima podneti u ime obolelih od kancera, kao posledice bombardovanja naše zemlje osiromašenim uranijumom 1999. godine.

Podnošenje tužbi je malo odloženo zbog epidemije virusa korona, ali one su u završnoj fazi i biće podnete što je pre moguće sudovima u Vranju, Nišu, Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, rekao je Tanjugu advokat Srđan Aleksić.

Ilustracija foto: EPA

Tužbama će se, navodi on, tražtiti odšteta zbog oboljevanja, a visina obeštećenja biće upodobljena iznosima iz presuda Italijanskih sudova koji su dosuđivali od 700.000 do million evra, u zavisnosti od pretrpljene štete, odnosno posledica po zdravlje svakog konkretnog čoveka-tužioca, On je precizirao da su u toku medicinska i po potrebi druga veštačenja klijenata, koja će biti priložena kao dokazni materijal uz tužbe.

Kancelariji se, prema njegovim rečima, do sada obratilo oko 2.000 klijenata i svi su dostavili medicinsku dokumentaciju koju proverava tim veštaka.

Ukazao je da će tužbe biti podnete u ime onih koji imaju adekvatnu medicinsku dokumentaciju, koja pokazuje da je njihovo maligno oboljenje posledica dejstva osiromašenog uranijuma.

"U sudskoj praksi postoje vrlo specifična maligna oboljenja povezana upravo sa osiromašenim uranijumom. Takvi primeri poznati su i kod nas i u Italiji", rekao je Aleksić.

Tužioci u ovim sporovima biće nekadašnji rezervisti, oficiri, policajci na dužnosti na Kosovu i Metoji i civili, koji su oboleli od kancera, a svi su u NATO vreme bombardovanja bili na KIM ili u Vranju.

Tužena strana biće Severnoatlanski pakt - NATO, budući da je to međunarodna organizacija, koju su osnovale konkretne države članice, a koja ima svoje organe i postupak odlučivanja, naglasio je advokat koji smatra da upravo zbog toga NATO mora da snosi odgovornost za svoje postupke.

"Agresija NATO-a 1999. godine sprovedena je bez odobrenja Ujedinjenih nacija, stradali su nedužni civili, prouzrokovana materijalna šteta koja se procenjuje na oko 120 milijardi dolara, povređene brojne međunarodne konvencije, upotrebljena je municija sa osiromašenim uranijumom i plutonijumom, zatim kasetne bombe zabranjene međunarodnim konvencijama, a izvršeni su i drugi protivpravni postupci", napomenuo je Aleksić.

U slučaju da sud tužiocima dosudi odštetu, nju bi trebalo da isplati NATO jer, kako je ukazao advokat, NATO kao međunarodna organizacija ima svoju nezavisnu pravnu ličnost u odnosu na države članice, pa i svoj budžžet.

"Kako sve države članice učestvuju u radu i odlučivanju organizacije, tako su i solidarno odgovorne sa međunarodnom organizacijom za štetu koju pričine trećim državama. Ovde je konkretno reč o šteti koja je pričinjena bombardovanjem SR Jugoslavije 1999. godine", naveo je Alesksić.

Istakao je da je kancelarija pribavila obiman dokazni materijal, koji se prevodi sa italijanskog na srpski jezik, a koji će služiti kao dokaz pred domaćim sudovima.

Takođe, biće priložženi pisani dokazi koje su domaći organi ranije prikupili u našoj državi za postupke vođene protiv čelnika NATO-a i čelnika država koje su učestvovale u bombardovanju.

To su pre svega dokazi izvedeni u postupcima vođenim 2000. godine u Okružnom sudu u Beogradu i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu 2004. godine, zatim italijanske presude u slučaju obolevanja njihovih vojnika koji su bili raspoređeni u mirovnim misijama u bivšoj Jugosalviji, sudska praksa domaćih sudova, veštačenja i medicinska dokumentacija.

Za sada je planirano podnošenje takozvanih "pilot" tužbi, što podrazumeva pokretanje ograničenog broja postupaka, radi ujednačavanja sudske prakse na teritoriji cele države.

U pripremi tužbi, kancelarija Aleksić sarađuje sa italijanskim advokatom Angelom Fiorem Tartaljom (Tartaglia), koji je prema rečima Aleksića, godinama naporno radio na istim predmetima u Italiji i uspeo da dobije oko 180 pravnosnažžnih presuda u korist svojih klijenata, mahom italijanskih vojnika koji su bili raspoređeni u mirovnim misijama na teritoriji bivše Jugoslavije.

Ilustracija foto: Shutterstock

"On je verovatno jedini advokat u svetu koji je uspeo da dokaže uzročno -posledičnu vezu između osiromašenog uranijuma i oboljenja o kancera. Njegovo iskustvo i pomoć koju nam pruža su dragoceni. Kolega Tartaglia će istupati zajedno sa nama na ročištima i time uzeti aktivno učešće u ovim postupcima pred domaćim sudovima", zaključuo je Aleksić.

Italijanskim vojnicima odštete, između 700.000 do milion evra po osobi, isplatilo je Ministarstvo odbrane Italije, jer ih je, kako je naveo Aleksić, ono poslalo poslalo na Kosovo i Metohiju i u Bosnu i Hercegovinu gde su oboleli od kancera.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir