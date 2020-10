NAJGORI DAN U SRBIJI: Čak 512 zaraženih, moguće i VANREDNO STANJE!

Srbija je juče upisala crni korona rekord - 512 zaraženih! To je najveći broj zaraženih za 24 sata od početka epidemije i premašena je dosadašnja brojka od 26. jula, kada je bilo registrovano 467 novih slučajeva, a gotovo ih je 200 više nego dan ranije, kada je bilo 326.

Zbog alarmantnosti situacije, kako saznajemo, za danas u devet sati je zakazana hitna sednica kriznog štaba na kojoj će se razmatrati i mogućnost uvođenja obaveznog PCR ili serološkog testa za ulazak u Srbiju.

To je juče za Kurir potvrdio i epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

- Porast broja zaraženih nije ništa što nismo očekivali. Mesec dana gori oko nas, a poslednjih 15 dana je strahovito u susednim zemljama. Na sastanku kriznog štaba ćemo verovatno procenjivati da li ćemo uvoditi neke mere da bismo se zaštitili. Moguće da će to biti neophodan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju. Ja bih to tražio i za sve naše državljane. Ljudi iz Vranja, Bujanovca, Preševa svakodnevno prelaze u Makedoniju da kupuju gorivo, švercuju, trguju... A Makedonija gori. Da su bili samo u našoj zemlji, ne bi imali kontakt sa zaraženima i ne bi širili zarazu. I Hrvatska ima ogromno povećanje, Bugarska takođe. Crnogorci su stalno na visokom trećem mestu. Zato sam za to da niko bez negativnog PCR ili serološkog testa ne ulazi u Srbiju - istakao je Tiodorović i dodao da „oni koji organizuju žurke, spektakle, sa ogromnim brojem mladih ljudi, ne smeju to više da rade“:

- Mere moraju da se poštuju, a sve koji to ne čine, treba zatvoriti - rekao je Tiodorović i dodao je da je za sada protiv obaveznog nošenja maske na otvorenom.

Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.425 osoba, a preminula je jedna osoba. Na respiratoru je 27 pacijenata, a u bolnici njih 490. Od početka epidemije imamo 781 žrtvu. Međutim, ono što najviše zabrinjava jeste broj novozaraženih - 512, od čega je čak 240 iz Beograda. Poređenja radi, u prvom talasu najveći broj novozaraženih zabeležen je 16. aprila - 445, a u drugom 26. jula, kada je bilo 467 novih slučajeva za 24 sata.

Ni epidemiolog dr Predrag Kon nije isključio mogućnost da će na sednici kriznog štaba biti doneta mera obaveznog PCR testiranja za ulazak u zemlju.

- I ranije smo imali obavezno PCR testiranje, pogotovo za strance. A sada imamo i naše građane koji često odlaze i dolaze. Biće neophodno u ovakvoj situaciji da se to na neki način pooštri i o tome će biti rasprave - rekao je Kon za Kurir televiziju.

On je dodao da je situacija u Srbiji već dramatična:

- Mi smo u maksimumu od početka epidemije, a približavamo se broju od 800 umrlih. Biće, nažalost, još veći broj, jer ovo je tek uspon. Beograd je već sada u crvenoj zoni i vrlo brzo ulazi u vanrednu epidemiološku situaciju. Vrlo brzo će biti preko jedan na 1.000 obolelih, što znači da se i dalje može očekivati ubrzanje. Teško je zamisliti da ne prođemo kao region, sa hiljadama zaraženih, ako se ne pridržavamo mera. Mere koje se primenjuju da bi se to usporilo moraju biti još oštrije i više sankcionisane - istakao je Kon i dodao da u krajnjem slučaju ne isključuje ni mogućnost vanrednog stanja:

- Treba razmišljati o nekoj vrsti zatvaranja u smislu ograničavanja kretanja, da bude kraće, da bude samo do prodavnice... Zasad vanredno stanje nije opcija, ali odustajanje od takve mogućnosti nije prihvatljivo - rekao je Kon i dodao da do policijskog časa, u smislu zabrane kretanja, ne mora da dođe, ako se budu poštovale preporuke.

Zaraženi po gradovima Beograd 240

Kragujevac 26

Novi Sad 18

Valjevo 17

Vranje 14

Aleksandrovac 11

Niš 9

Prokuplje 9

Kraljevo 8

Kruševac 6

Loznica 6

Zrenjanin 5

Bor 5

Novi Pazar 5

Raška 5

Broj zaraženih po danima 15. oktobar 203

16. oktobar 265

17. oktobar 227

18. oktobar 214

19. oktobar 122

20. oktobar 326

21. oktobar 512

Dr Mirsad Đerlek Broj obolelih tek će da raste foto: Printscreen Pink Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, upozorio je za Kurir da se narednih dana može očekivati i veći broj zaraženih. - Koliko će novoobolelih na dnevnom nivou biti, zavisi isključivo od nas samih i toga koliko smo spremni da se odreknemo nekog komfora i pridržavamo mera. Zdravstveni sistem je potpuno spreman, ali ako budemo neodgovorni, nećemo moći da primimo onoliko pacijenata koliko se može zaraziti - rekao je dr Đerlek i dodao da je poseban problem to što će, prema najavama epidemiologa, treći talas trajati čak 14 do 16 nedelja: - Apelujemo da svi budu odgovorni da ne bi došlo do pooštravanja mera. Ako budemo primorani, pooštrićemo ih. Država će učiniti sve da zaštiti živote.

Najgori dani u Srbiji Prvi talas 12. april - na respiratoru u bolnici bilo je 146 pacijenata

14. april - umrlo je devet pacijenata

19. april - 3.900 aktivnih slučajeva obolelih od korone

16. april - Za 24 sata 445 novozaraženih osoba Drugi talas 10. jul - čak 18 smrtnih slučajeva od korone u Srbiji

15. jul - 4.858 aktivnih slučajeva obolelih od korone

22. jul - na respiratoru u bolnici je bilo 205 pacijenata

26. jul - Za 24 sata 467 novozaraženih osoba

Mladen Šarčević Koronu ima 50 učenika foto: Kurir Mladen Šarčević, ministar prosvete, rekao je za Kurir da je situacija u školama i na fakultetima stabilna: - Prema poslednjim podacima, zaraženo je 50 osnovaca i srednjoškolaca, 16 zaposlenih u školama i tri studenta. Sledeće nedelje o daljem odvijanju nastave.

