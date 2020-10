EPIDEMIOLOG RADMILO PETROVIĆ: Rado bih primio svaku vakcinu protiv korone koja se pojavi u Srbiji! Mere nisu loše, već sprovođenje

Epidemiolog Radmilo Petrović kaže da je korona virus u velikoj količini prisutan u vazduhu i da svaka vakcina koja bude dostupna, bez obzira kakva je, daje mnogo manje neželjenih pojava od susreta sa virusom.

Petrović kaže da bi rado primio svaku vakcinu protiv korona virusa koja se pojavi u Srbiji.

"Ne bih primio nijednu vakcinu za koju ne znam njen sastav i način proizvodnje, kako se došlo do nje, da li je mrtva ili živa vakcina ili je od samog antigena", ističe Petrović.

Kaže da svaka vakcina, bez obzira kakva je, daje mnogo manje neželjenih pojava u odnosu na susret sa "divljim koronavirusom". Doktor Petrović kaže da je jučerašnji broj od 512 zaraženih očekivan.

"Kada je na celom Balkanu ovako kako jeste, sigurno je da će se to i kod nas odigrati", ističe Petrović.

Doktor smatra da je pi-si-ar testiranje na ulazu u zemlju suvišno i nepotrebno.

"Jedino vakcina može da nas spasi jednog dana. Ovo što sada radimo, što nosimo maske i vodimo računa o rastojanju između ljudi, to je sve slabo efikasna mera u odnosu na sticanje imuniteta", smatra Petrović.

Objašnjava da sticanje imuniteta može da se dogodi na dva načina – prebolevanjem ili putem vakcinacije.

"Kada se sabere procenat onih koji su inficirani, pa su stvorili imunitet i onih koji su primili vakcinu, treba da bude najmanje 60 odsto populacije da bi virus polako počeo da jenjava i gubi na virulenciji", navodi Petrović.

foto: Prinskrin / RTS

Kada je reč o uvođenju novih mera, doktor Petrović kaže da mere koje su trenutno na snazi nisu loše, ali je loše njihovo sprovođenje.

"Mi smo jako nedisciplinovan narod i većina sugrađana misli da nose maske da bi ispunili želju Kriznog štaba i neke propise, a treba da shvate da ih nose radi sebe i svojih ukućana", naglašava Petrović.

U svetu paralelno sa porastom broja obolelih raste i bunt protiv epidemioloških mera i nošenja maski. Doktor Petrović ističe da ljudi nisu svesni situacije.

"Vidite da još uvek divljaju neki ravnozemljaši, antivakcinalni lobisti koji nisu shvatili suštinu", kaže Petrović.

On naglašava da ljudi treba da nose maske i poštuju mere zato što je virus prisutan u velikoj količini u vazduhu zatvorenih prostorija, a i na otvorenom kada je prisutan veliki broj ljudi, a nema cirkulacije vazduha.

"Tu postoji mogućnost aerogene infekcije. Stalno moje kolege pričaju da je to kapljična infekcija. Prvenstveno jeste, ali ako kapljice koje izbacujemo ostanu duže u vazduhu, pa se sasuše, postanu kapljična jezgra. Kada se to udahne, može da se zarazi. To je sada vazdušna infekcija", objašnjava Petrović.

Kaže da ukoliko bi svi nosili maske i držali distancu mesec dana, virus ne bi nestao, ali bi znatno oslabio.

"Nisam više toliko optimista. Ako je virus negde programiran od zlih ljudi, on može da ima određeni broj pasaža i da vremenom nestane sam od sebe, ali ukoliko se desila prirodna mutacija negde u divljoj prirodi, neće on tako lako da se preda nama", poručuje Radmilo Petrović.

(Kurir.rs/RTS)

