KURIR ISTRAŽUJE: Da li je Srbija spremna za GEJ BRAKOVE?

Istorijska podrška poglavara Rimokatoličke crkve pape Franje istopolnim građanskim partnerstvima nametnula je pitanje srpskoj javnosti da li bi i kada gej brakovi mogli biti priznati i u našoj zemlji. Sagovornici Kurira smatraju da je Srbija za to spremna, a u najavljenom osnivanju novog ministarstva za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog vide i prve korake ka tome da se prvo omogući registracija istopolnih partnerstava.

Gej aktivista Predrag Azdejković objašnjava da nije u pitanju legalizacija gej brakova, već registrovanje istopolne zajednice.

- Nadam se da će sa osnivanjem novog ministarstva to pitanje konačno biti rešeno i u Srbiji, a kako su nam ranije i obećavali zvaničnici. Postoje nacrti zakona kako bi to izgledalo i to ne bi bio klasičan brak, nego na nivou vanbračne zajednice koja je registrovana, pri čemu se i ne razmatra pitanje usvajanja dece. U regionu su i Crna Gora i Slovenija već omogućile to svojim građanima, dok je u Hrvatskoj LGBT parovima dozvoljeno da budu hranitelji dece. Srbija je napredna zemlja i ne smemo da dozvolimo da budemo poslednji u regionu koji će to da omoguće - rekao je Azdejković za Kurir. Istakao je da bio to bilo od velikog značaja za LGBT zajednicu u Srbiji pre svega u psihološkom smislu, ali i olakšalo pravna pitanja poput imovine i nasleđivanja.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglašava da je ovakav stav pape Franje dokaz da čak i organizacije s viševekovnom dogmatskom strukturom mogu da idu u korak s vremenom i u susret reševanju problem u društvu.

- Nijedno društvo ne treba da zatvara oči pred građanima koji žive sa nama i time da treba da budu ravnopravna ljudska bića. Ne postoji nijedan razlog zašto bi naši pripadnici LGBT zajednice bili diskriminisani i ne bi mogli da registruju i zvanično svoj odnos samo zato što nisu heteroseksualne orijentacije. Nadam se da će i kod nas takav zakon biti donesen što pre, jer se Srbija po mnogo čemu pokazala kao zrela i ozbiljna država i lider u regionu po svemu, pa i poštovanju ljudskih prava. Predano radim na tome od početka imenovanja na ovu funkciju - rekla je Jankovićeva za Kurir.

PAPA FRANJA Homoseksualci su Božja deca Papa Franja je poručio da „homoseksualci imaju pravo da budu deo porodice“. - Oni su Božja deca i imaju pravo na porodicu. Niko ne bi trebalo da bude odbačen ili da bude očajan zbog toga. Ono što moramo imati je zakon o građanskoj zajednici, na taj način oni su zakonski pokriveni. Borio sam se za to - rekao je papa u intervjuu za dokumentarni film „Frančesko“. foto: EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

DRAŠKO ĐENOVIĆ To je protiv kanona SPC Verski analitičar Draško Đenović smatra da će ova papina izjava izazvati trzavice i u samoj Katoličkoj crkvi, a možda čak i njeno cepanje. - Istopolne zajednice su protiv svih crkvenih normi i dogmi, pa i protiv normi Srpske pravoslavne crkve. Problem koji vidim sa istopolnim brakovima je ubijanje porodice u klasičnom smislu i dodatan pad nataliteta, sa čime već imamo problem - ocenio je Đenović za Kurir.

GEJ BRAKOVI PRIZNATI U Austriji

Belgiji

Danskoj

Holandiji

Irskoj

Luksemburgu

Nemačkoj

Norveškoj

Portugalu

Španiji

Švedskoj

Velikoj Britaniji

Finskoj

Francuskoj

Sloveniji

Islandu

SAD

Kanadi

Južnoafričkoj Republici

Argentini

Urugvaju

Brazilu

Novom Zelandu

Tajvanu KO PRIZNAJE ISTOPOLNE ZAJEDNICE Crna Gora

Hrvatska

Slovenija

Mađarska

Češka

Italija

Grčka

Kipar

Švajcarska

Estonija

Kurir.rs, Jelena Pronić

Kurir