VUČEVIĆ: Danas bijemo sasvim druge bitke, ali ne zaboravljamo kroz šta je naša zemlja prolazila sredinom 20. veka

Нећемо дозволити да сенка заборава падне на јунаштво и бесмртна дела наших предака, знаних и незнаних јунака, који су извојевали слободу за наш град 23. октобра 1944. године. Са пуним поштовањем, ценећи њихове надљудске напоре и највећу могућу цену коју су платили, данас живимо и љубоморно чувамо оно што су нам оставили као њихов легат. Тај својеврсни завет који су нам даровали, ми морамо да пренесемо данашњим генерацијама. Данас живимо у другим околностима, бијемо сасвим друге битке, суочавамо се са противником на глобалном нивоу, као што је корона вирус, али не заборављамо кроз шта су наша земља и наш град пролазили средином 20. века. Сећајући се и славећи долазак слободе тог октобра 1944. године у Нови Сад, одајемо поштовање бројним жртвама и свесни смо да се те ствари, нажалост, могу поновити. Мир и слобода су непролазне људске вредности и предуслов сваког просперитета и напретка једног друштва. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #oslobodjenjenovogsada

