UŽIVO! VIDA OGNJENOVIĆ U USIJANJU DANA: Zbog korone svi gube mnogo, a mi gubimo SVE (KURIR TELEVIZIJA)

Pandemija korona virusa teško je pogodila sve zemlje sveta, a neke segmente društva je doslovno devastirala, poput turizma, saobraćaja, ugostiteljstva. Ali, u svemu tome se zaboravlja kultura, koja je potreba, a ne luksuz.

Pozorišta ili ne rade ili su poluprazna, nema Sajma knjiga, otkazani su festivali, bioskopi zatvoreni. Hiljade slobodnih umetnika je ostalo bez prihoda, a sveukupni budžet za kulturu je u rebalansu smanjen za 2,7 milijardi dinara.

O tome da li živimo epohu "koronokratije" novih pravila u kojima ljudi beže od ljudi, kako se sa time bore umetnici I da li ova strahota zapravo može da iznedri i nešto kreativno, u emisiji Usijanje dana govorila je Vida Ognjenović, spisateljica i pozorišna rediteljka.

"Svi gube mnogo, a mi gubimo sve", kaže Vida Ognjenović na početku emisije.

"Svi gubimo kulturnu potrebu, koja se stvara još od zabavišta".

O predstavama na internetu:

"Nije isto jer je posredno, a pozorište je zapravo odnos između gledalaca i izvođača".

O otkazivanju Sajma knjiga:

"To sam doživela kao veliki neuspeh, jer je to veliki događaj. Treba organizovati Sajam knjiga uz ograničen broj posetilaca, ali ne znam kako bi se to izvelo. Koga pustiti, a koga ne?", Vida Ognjenović ni sama nema rešenje.

"Nema propisanih uslova u kojima se stvara najbolje delo".

O smanjenju budžeta za kulturu (dok na primer Nemačka povećava):

"To su 'male' razlike između nas i velikih zemalja. To govori o našem odnosu prema kulturi".

"Ova pošast, korona, napada zdravlje ljudi, a ljudi u strahu gube stvaralačku slobodu i koncentraciju. Teško je u takvim trenucima sesti i posvetiti se radu".

"Teško se ovde, pa i u celom svetu, živi od književnosti, pa i od umetnosti uopšte. Kod nas se godišnje napiše 200 romana, što znači da se ipak piše".

"Niko ne piše da bi preživeo, već da bi živeo".

