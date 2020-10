NE IGRAJTE SE SA KORONOM, OVA BOLEST JE RUSKI RULET: I sada za dva sata može da završi na respiratoru

"Da sam znao šta je zapravo korona, nikad iz kuće ne bih izašao! Mlad sam, zdrav, sportista, a nisam mogao iz kreveta da ustanem i bio sam u užasnim bolovima. Borio sam se za dah i za život, davio sam se od kašlja, ovi lekari i bog su me spasli i sada se oporavljam... Strah je bio veliki, ali održavala me je misao na ćerku od 10 meseci i sina od 15 godina. Nisam ih ni čuo od kada sam završio u bolnici i jedva čekam da ih vidim. Tek ovde shvatite da je porodica ključ opstanka.“

foto: Ana Paunković

Ovo za Kurir, još pod maskom s kiseonikom i teško sakupljajući snagu, izgovara Siniša Mijatović (42) na intenzivnoj nezi crvene zone KBC „Bežanijska kosa“ u Beogradu, gde je trenutno 155 pacijenata prosečne starosti oko 45 godina, gde najmlađi ima 19, a najstariji 93 godine, dok je njih šest trenutno na respiratoru. Oko njega i ostalih pacijenata u šok sobama zatičemo po četiri ili više monitora, koji uz ravnomeran, pomalo iritirajući zvuk, pokazuju vitalne životne parametre intubiranih pacijenata. Oko svakoga je više lekara i sestara. S ponekim su prinuđeni i da se bore ako pokušavaju da kanilu izvuku iz nosa ili usta, uz tihe molbe: „Nemojte, to je život, strpite se samo još malo.“

foto: Ana Paunković

U uglu zastrašujuć prizor, žena na mehaničkoj ventilaciji koja plitko ubrzano diše dok joj se na licu vidi bolna grimasa pri svakom pokušaju udaha... I drugi pacijenti se bore za vazduh i život... Poneko nađe snage da se reporterima Kurira bar očima osmehne, jer nas u skafanderima ne razlikuju od osoblja, dok drugi samo okreću glavu prema zidu.

Na poluintenzivnoj nezi malo je bolje stanje. Tu se uspešno oporavlja i Dragan Stanić (69), koji je, kako kaže, prvo primljen u drugu bolnicu sa infarktom i ugrađen mu je stent, a kad je već počeo da se oporavlja, dijagnostikovana mu je korona.

foto: Ana Paunković

- Napali su me strašni bolovi, kao kad vam se kida celo telo. Lekari su mislili da nije ništa strašno. Onda je došao 9. oktobar, bolove nisam mogao da izdržim. Testirali su me na koronu, a zatim su me 13. oktobra prebacili ovde, gde sam dobio divnu negu, svi su perfektni. Najstrašnije mi je što dugo nisam video unuku, koja je navikla da je ja čuvam. Važno je da više nisam malaksao i da imam snage - kaže za Kurir Stanić, penzioner, i veli da je već pripremio „feštu za izlazak iz bolnice“.

foto: Ana Paunković

Direktorka KBC „Bežanijska kosa“ prof. dr Marija Zdravković, koja je sama preležala koronu čak dva puta, ističe da, iako je ove nedelje primetan porast broja hospitalizovanih pacijenata, prekinuta je spirala „naglog rasta“. - Kod kovida se često odmah razvija obostrana upala pluća, što nije uobičajeno za druge bolesti. Ta pneumonija brzo napreduje pa se čovek oseća kao davljenik u vodi, najčešće to opisuju kao „glad za vazduhom“. Jako se trude da udahnu, ali im je ostao samo mali deo pluća koji može da se ventilira. Ako nemamo kiseonika, osećamo se kao da ronimo i gledamo da što pre izronimo - kazala je Zdravkovićeva i dodala:

- Od pet do osam odsto pacijenta ima negativan PCR, a kliničku sliku kovida. Skener pluća daje sliku zamagljenog stakla ili dima u plućima. Za svega nekoliko sati pacijent može da završi na respiratoru, zato to zovemo ruski rulet. Ona je navela da im se javilo troje pacijenata koji su se reinficirali. Ipak, niko nije ostao u bolnici:

foto: Ana Paunković

- Sve dok ne dođete ovde i ne vidite muku i bol pacijenata i njihovu borbu za život, niste ni svesni kolika opasnost su svako skidanje maske i svaka proslava. Želim da što više ljudi nikad ne sazna.

Dr Slobodan Klašnja Juče doktor, danas pacijent Kad smo u julu bili u KBC, kroz „Bežaniju“ nas je vodio mladi interventni kardiolog Slobodan Klašnja. Juče nas, nažalost, dočekuje u ulozi pacijenta:, - Ovo je prvi dan da mogu da ustanem, nemam temperaturu. Sada znam iz prve ruke kako je i koliko je važno poštovati mere. Čim dobijem negativne rezultate, vraćam se na posao. foto: Ana Paunković

Kurir.rs, Jelena Pronić

Kurir