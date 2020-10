DOKTOR MASERATI IMAO JOŠ JEDAN UPEČATLJIV NASTUP: Ovo su njegove CRNE PROGNOZE u vezi sa korona virusom! DA LI VAS JE IZNENADIO?

Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu dr Goran Belojević jutros je imao još jedan upečatljiv nastup na televiziji, gde je izneo svoje crne prognoze vezano za epidemiju korona virusa i tom prilikom izjavio sledeće:

- Moj stav je poznat, to je nova bolest, epidemija bez presedena. I po mom mišljenju, s obzirom na to da sam malo istraživao špansku groznicu, ličiće na to. Ući će u sledeću godinu i bilo bi divno da se završi pre Olimpijade, kaže dr Belojević.

Na pitanje koliko misli da će virus trajati i šta da očekujemo, profesor je odgovorio:

- Mislim da neće biti Olimpijade i da će ovo potrajati do kraja sledeće godine.

Komentarišući činjenicu da jedan deo javnostui ignoriše postojanje virusa, doktor Maserati, kako ga najčešće nazivaju u medijima, kaže da će takvih ljudi uvek biti, ali da nisu u pravu, a to potkrepljuje sledećim objašnjenjem:

- U svakoj pošasti i nesreći ima ljudi koji će reći da nema nesreće. Može biti i na 100 hiljada mrtvih, reći će da je iluzija. Virus je tu i te kako ubija, ovo je smrtonosna zaraza.

