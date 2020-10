VUČIĆ IZNEO ALARMANTNE PODATKE U VEZI SA KORONA VIRUSOM: Očekujem i po 1.000 zaraženih, ljudi ovo je opterećenje i za državu!

Nakon sednice predsedništva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti i na samom početku izlaganja osvrnuo se na situaciju sa korona virusom, komentarišući da je iza nas najteža nedelja u borbi sa ovom pošasti.

Apelovao na građane da budu odgovorni i disciplinovanijer u narednim danima očekuje i 900, 1.000 zaraženih, a naši bolnički kapaciteti ne mogu da izdrže.

- I danas je težak dan za nas, verovatno jedna od najtežih nedelja, biće između 600 i 700 zaraženih, broj ljudi u bolnicama se povećava. Da bi ljudi razumeli - kada imamo između 80 i 100 više hospitalizovanih nego otpuštenih, mi popunimo jednu bolnicu - rekao je predsednik i dodao: Situacija je u Beogradu ubedljivo najgore. Ljudi moraju da shvate da je to ogromno opterećenje ne samo za lekare, već i za našu državu.

- Kada vidite da u Hrvatskoj dođe do 2500, to je kao kod nas više od 4000. Mi očekujemo da taj broj raste i dalje. Nedostaju nam bolnički kapaciteti, možemo sve da stavimo u kovid sistem, ali ćemo onda praviti probleme drugima. Mi smo ove godine izdvojili 28 milijrdi dinara nego prošle godine. Želimo da to imate u vidu. Nemojte da vam govorim koliko trošimo lekove za kovid. Danas medicinska sestra ima veću platui bez dežurstava nego lekar 2011. godine. Strašno nam je važno da sačuvamo živote iu da se borimo za svakog čoveka, ali i da ljudi razumeju da država nije ćup iz koga izlali novac. Ućo ćemo u jezivu krizu ako se ovako nastavi - rekao je predsednik.

- Pored toga smo jedina zemlja koja razmišlja o povećanju plata i penzija.

