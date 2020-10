NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM I SPREMITE ZA GUŽVE: Od sutra počinju radovi na auto-putu kod Malog Požarevca!

Auto-moto savez Srbije (AMSS) ponovo očekuje pojačan intenzitet saobraćaja u večernjim časovima, zbog čega može doći do usporenije vožnje na frekventnijim deonicama.

Na auto-putu E-75, na petlji "Umčari", zbog radova na nadvožnjaku zatvoreno je uključenje i isključenje za saobraćaj do 31. oktobra, a saobraćaj se preusmerava na petlju "Mali Požarevac". U noći između 26. i 27. oktobra, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta na auto-putu kod "Malog Požarevca" upravo na toj deonici i u smeru ka Beogradu, doći će do zatvaranja saobraćaja na isključenju sa autoputa iz smera Niša ka "Malom Požarevcu".Alternativno treba koristiti petlju "Vrčin", a radovi će se u manjem obimu i bez potpunog prekida saobraćaja obavljati i tokom dana u ponedeljak i utorak. Tokom noći se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre u severnim i zapadnim krajevima, dodaje AMSS. Kamioni na prelazu Batrovci i Bačka Palanka sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju po dva sata, dok se na prelazima Horgoš i Kelebija sa Mađarskom zadržavaju do 60 minuta. Na ostalim prelazima, kao ni na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

