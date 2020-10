POTROŠAČI, OBRATITE PAŽNJU! NEVIĐENO VAS VARAJU: Prodaju sok od grejpfruta, a od te voćke ni traga!

Da je od lepog pakovanja soka važnije ono što je unutar tetrapaka, potvrđuje i primer našeg čitaoca koji je kupio navodno stoprocentni sok od grejpfruta, u kome tog voća ga nema ni u tragovima!

Potrošač je u jednom hipermarketu u žurbi kupio sok na kome je velikim slovima bilo ispisano „100% grejpfrut“. Međutim, kako u prodavnici nije čitao deklaraciju, kod kuće ga je sačekalo neprijatno iznenađenje kada je tamo pročitao da u boci soka koju je kupio uopšte nema grejpfruta.

Čitajte i mala slova

- U flaši od litar, kako su ga nazvali „mutnog soka od grejpfruta“, a koji je navodno proizveden od koncentrisanog voćnog soka od grejpfruta, najviše je bilo soka od jagode, čak 20 odsto, kao i limunske kiseline. Nažalost, već sam popio čašu soka pre nego što sam čitao detalje sa ambalaže, pa nisam mogao da ga vratim. Ubuduće ću više pažnje posvetiti čitanju etiketa na proizvodima - navodi za Kurir razočarani kupac.

Dejan Gavrilović iz Organizacije za zaštitu potrošača Efektiva kaže za Kurir da je reč o svesnoj obmani potrošača.

- Ranije se dešavalo da na pakovanju piše da je sok od grejpfruta, a da ima i razne druge sastojke, ali da ima grejpfruta u određenom procentu. Ali da ga uopšte nema, to još nisam video. To je obmana potrošača i svaki kupac koji se nađe u ovoj situaciji ima pravo da vrati proizvod i pravo na povraćaj novca - podvlači Gavrilović.

On dodaje da je važno da kupci obrate pažnju na sastojke navedene na pakovanju robe koju žele da kupe.

- Dobro je da su navedeni sastojci u ovom slučaju, očigledno je da je to došlo do te mere da moramo da čitamo i ta mala slova, čak i kad su sokovi u pitanju - ocenjuje on.

Obmana s kremom

Podseća da je sličnih primera obmane kupaca bilo i kod drugih proizvoda, kao što je to bio slučaj sa „eurokremom“.

- Na pakovanju je pisalo da je u kutiji određen procenat lešnika, a lešnik je bio u crnom delu krema, ali u znatno manjoj količini od navedene na ambalaži. U primeru kupovine soka reći da nečeg ima, a da ga nema, to je dosad neviđeno - navodi Gavrilović.

ŠTA ZAISTA SADRŽI OVAJ LITAR SOKA OD GREJPFRUTA: vodu

20% koncentrisanog soka od jagode

šećer

aromatične supstance jagode

regulator kiselosti - limunsku kiselinu

antioksidans - askorbinsku kiselinu

